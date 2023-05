Ação Educativa com Crianças e Bate-Papo com a Artista Désirée Sessegolo

Explorando a beleza da natureza, a mostra que evidencia a fragilidade da floresta provoca reflexão sobre a urgência de proteger o meio ambiente.

Por Emanuelle Spack



Durante a abertura da Exposição Amazônia foi realizada uma dinâmica para impactar o público com a autora orientando a quebra de uma das esculturas em vidro, a peça Amazônia I, com o propósito de chamar a atenção das pessoas para questões ambientais. Esta mostra coloca a Amazônia em evidência, destacando a importância da preservação da biodiversidade e o impacto das ações humanas na floresta. “Creio que seja uma forma de impactar a sociedade pelo ineditismo da ação em uma exposição de obras feitas com vidro. Fragmentar uma obra de arte tem uma força muito grande e, aqui no caso, foi destruída por uma estudante de arte supervisionada por mim”, explica a autora Désirée Sessegolo que tem mais duas ações programadas para esta semana: uma ação educativa com crianças e um bate-papo com a artista.







Ação Educativa com Crianças

Nesta atividade a peça quebrada será reconstruída a partir dos seus fragmentos e será transformada em uma nova escultura que substituirá a primeira. Essa ação acontecerá no dia 16 de maio às 10 horas e tem como objetivo evidenciar o caráter sustentável do vidro.



Bate-papo com a Artista Désirée Sessegolo



No dia 18 de maio às 16 horas a artista receberá o público para um bate-papo para apresentar as obras exibidas na mostra Amazônia, falar sobre o seu processo criativo e sobre arte em vidro no Brasil e no mundo. O evento conta coma a participação de Fernada Bruni, intérprete de libras, e de um monitor para acompanhar as pessoas com problemas de visão, proporcionando uma experiência tátil com as obras da artista.



A obra fragmentada (Amazônia I) deixou de existir no mundo real, passando a apenas a existir no mundo digital como um NFT colecionável, perpetuando a obra e a sua mensagem, que poderá ser acessada e apreciada de qualquer parte do mundo. Por meio de arquivos digitais da Exposição Amazônia a artista vai além ampliando a abrangência e posicionando a produção artística brasileira em vidro no cenário internacional. A principal característica da obra da artista curitibana está na riqueza de detalhes como texturas e aberturas na superfície do vidro, que diferenciam sua obra e a tem projetado internacionalmente no mundo do vidro artístico.



Serviço



Ação Educativa com Crianças



Data: 16 de maio de 2023 – terça-feira



Horários: às 10h:00



Entrada: livre e gratuita

Bate-papo com a Artista

Data: 18 de maio de 2023 – quinta-feira



Horários: às 16h:00



Entrada: livre e gratuita



Local: Museu Municipal de Arte (MuMA) – Portão Cultural

Endereço: Av. República Argentina, 3430, Portão - Curitiba, Paraná - CEP: 80610-270