Danny não era como a maioria das crianças da sua idade. Ele adorava jogos de vídeo, especialmente os que envolviam animais, monstros ou mundos fantásticos. Ele passava horas jogando no seu computador ou console, se envolvendo nas aventuras virtuais. Ele tinha muitas habilidades e conhecimentos de jogar jogos de vídeo, mas a maioria das pessoas não valorizava isso. Eles achavam que ele estava perdendo seu tempo e ignorando o mundo real.

Danny não tinha muitos amigos na vida real, mas tinha alguns amigos online que compartilhavam sua paixão por jogos de vídeo. Ele também tinha alguns amigos especiais que viviam perto da sua casa: um morcego chamado Batty, uma aranha chamada Spidey e uma cobra chamada Slithery. Eles eram animais selvagens, mas tinham formado uma ligação com Danny ao longo do tempo. Eles o visitavam à noite, quando ele estava jogando jogos de vídeo no seu quarto. Eles assistiam ele jogar, ouviam ele falar e às vezes se juntavam a ele no jogo. Eles eram seus melhores amigos e ele os amava muito.





Danny sabia que sua amizade com os animais era algo especial e raro. Ele também sabia que era algo que ele deveria manter em segredo. Os próprios animais tinham lhe dito isso, usando uma linguagem que só eles e Danny entendiam. Eles tinham lhe explicado que as pessoas não entenderiam ou aceitariam sua amizade, e que poderiam tentar separá-los ou machucá-los. Eles tinham lhe pedido para nunca revelar sua existência ou sua relação com eles para ninguém. Danny tinha concordado com eles, pois ele não queria perder seus amigos ou colocá-los em perigo.



Os hobbies e amigos incomuns de Danny faziam dele um alvo para os valentões na escola. Ele era frequentemente zombado, empurrado ou ignorado pelos seus colegas. Eles achavam que ele era estranho, nerd ou antissocial. Eles não entendiam ele ou seus interesses. Ele se sentia solitário e incompreendido, mas não deixava que isso o impedisse de ser ele mesmo. Ele sabia que seus amigos online e seus amigos animais sempre estariam lá para ele, não importa o quê.





Um dia, Danny estava voltando da escola com sua mochila, que continha seu laptop e alguns lanches. Ele estava ansioso para jogar seu jogo favorito com Batty, Spidey e Slithery. Ele estava quase em casa quando viu um grupo de valentões esperando por ele na esquina. Eles eram liderados por Jake, o garoto mais malvado da escola.



- Ei, olha quem é! É o Danny o nerd! - Jake gritou enquanto ele e seus amigos bloqueavam o caminho de Danny.





- Me deixa em paz, Jake, - Danny disse, tentando passar por eles.

- Não tão rápido, Danny. O que você tem na sua mochila? Mais alguma coisa de nerd? - Jake disse, pegando a mochila de Danny e puxando-a dele.





- Devolve! Esse é o meu laptop! - Danny protestou, alcançando sua mochila.

- Seu laptop? Para que você usa isso? Jogar seus jogos idiotas? - Jake perguntou, abrindo a mochila e tirando o laptop.





- Sim, eu jogo jogos. E eles não são idiotas. Eles são divertidos e educativos. - Danny disse, defendendo seu hobby.

- Divertidos e educativos? Ha! Mais parecem chatos e infantis! - Jake disse, ligando o laptop e olhando para a tela.





Ele viu que Danny tinha estado jogando um jogo chamado "Reino Animal", um jogo de RPG onde o jogador podia criar e controlar diferentes tipos de animais em um mundo fantástico.

- O que é isso? Um jogo para bebês?- Jake disse, rindo do jogo.





- Não, é um jogo para todos. É muito criativo e desafiador. - Danny disse, tentando pegar seu laptop de volta.





- Criativo e desafiador? Claro que não! Parece fácil e bobo!- Jake disse, clicando no ícone do jogo.





Ele viu que Danny tinha criado três personagens no jogo: um morcego chamado Batty, uma aranha chamada Spidey e uma cobra chamada Slithery. Eles pareciam exatamente com os amigos animais de Danny na vida real.

O que são esses? Seus amigos imaginários?- Jake disse, zombando dos personagens de Danny.





Danny não quis dizer a verdade, pois ele sabia que Jake não entenderia ou respeitaria sua amizade com os animais. Ele também não quis mentir, pois ele não queria desonrar seus amigos ou sua relação com eles. Ele decidiu dizer algo que fosse ao mesmo tempo verdadeiro e falso.





- Não, eles são meus personagens. Eles são inspirados em animais que eu gosto. Eles são parte do jogo. Danny disse, tentando parecer indiferente.





- Ah, é? E você gosta de morcegos, aranhas e cobras? Que tipo de animal você é? - Jake disse, insultando Danny e seus personagens.





- Eu sou um humano. E eu gosto de todos os animais. Eles são interessantes e bonitos. - Danny disse, mantendo sua postura.





- Interessantes e bonitos? Ha! Mais parecem nojentos e assustadores! - Jake disse, desprezando Danny e seus personagens.





Ele decidiu bagunçar com o jogo de Danny, deletando seus personagens.





- Vamos ver como você gosta quando eu apagar seus personagens! - Jake disse, apertando o botão de deletar.





Danny assistiu em horror enquanto Batty, Spidey e Slithery desapareciam da tela. Ele sentiu uma onda de raiva e tristeza.





- Não! Para com isso! Deixa eles em paz! - Danny gritou, empurrando Jake para longe do laptop.





Jake o empurrou de volta e socou ele na cara. Ele quebrou os óculos de Danny e fez ele cair no chão.





- Isso é o que você merece por ser um esquisito!- Jake disse, batendo em Danny mais forte.





Danny se sentiu impotente e sem esperança. Ele desejava que alguém viesse e o salvasse. Ele desejava que seus amigos animais pudessem ajudá-lo de alguma forma. Ele fechou os olhos e esperou que a surra acabasse.





Mas então algo inesperado aconteceu. Ele ouviu um grito alto no ar. Ele abriu os olhos e viu Batty voando em direção ao rosto de Jake. O morcego tinha sentido o sofrimento de Danny e veio em seu socorro. Ele mordeu o nariz de Jake e fez ele gritar de dor.





Imagem gerada pela IA do Bing





-Ai! Ai! Ai! Tira ele de mim! Tira ele de mim! - Jake gritou, soltando Danny e tentando se livrar de Batty.





Danny aproveitou a distração e se arrastou para longe de Jake. Ele olhou em volta e viu que Spidey e Slithery também tinham chegado para ajudá-lo. Spidey saiu de um arbusto próximo e atirou uma teia em um dos amigos de Jake, enrolando-o como uma múmia. Slithery saiu de um bueiro próximo e se enrolou em torno de outro amigo de Jake, apertando-o até ele não poder respirar.





- Socorro! Socorro! Tira eles de nós! Tira eles de nós!- Os amigos de Jake gritaram, lutando para se libertar de Spidey e Slithery.





Danny não podia acreditar no que estava vendo. Seus amigos animais tinham vindo em seu resgate! Eles tinham defendido ele dos valentões! Eles tinham mostrado o quanto eles se importavam com ele!





Danny sorriu e sentiu uma onda de gratidão e amor por seus amigos improváveis. Ele se levantou do chão e correu em direção a eles. Ele abraçou Batty, Spidey e Slithery e agradeceu eles por salvá-lo.





- Vocês são incríveis! Vocês são demais! Vocês são meus heróis!- Danny disse, beijando cada um deles na cabeça.





Batty guinchou, Spidey clicou e Slithery sibilou em resposta. Eles pareciam entender as palavras e emoções de Danny. Eles se aconchegaram com ele e lamberam suas feridas.





Danny se sentiu feliz e seguro com seus amigos animais. Ele não se importava com o que os outros pensavam deles. Ele sabia que eles eram os melhores amigos que ele poderia ter.





Ele olhou para Jake e seus amigos, que ainda estavam caídos no chão, cobertos de sangue, teia e escamas. Eles pareciam aterrorizados e miseráveis. Danny sentiu pena deles, mas também sentiu raiva deles. Ele decidiu dar-lhes uma lição.





- Vocês viram o que aconteceu? Esses são meus amigos. Eles são animais que vivem perto da minha casa. Eles me visitam todas as noites e brincam comigo. E eles me protegem de pessoas como vocês." Danny disse, revelando a verdade.





- O quê? Você está falando sério? Esses bichos são seus amigos? - Jake disse, incrédulo.





- Sim, eles são. E eles são melhores do que vocês. Eles são leais, corajosos e carinhosos. Eles não me julgam, me machucam ou me abandonam. Eles me aceitam como eu sou.- Danny disse, orgulhoso.





- Mas como isso é possível? Como você pode se comunicar com eles? Como eles podem jogar com você?" Jake disse, confuso.





- Isso é um segredo. Um segredo que só nós quatro sabemos. Um segredo que vocês nunca vão descobrir.- Danny disse, misterioso.





- Mas por que eles vieram te ajudar? Como eles sabiam que você estava em perigo? - Jake disse, curioso.





-Isso é porque nós temos uma conexão especial. Uma conexão que vai além das palavras. Uma conexão que nos permite sentir o que o outro sente. Uma conexão que nos faz agir quando o outro precisa." Danny disse, emocionado.





"Isso é incrível. Isso é inacreditável. Isso é... isso é...- Jake disse, sem palavras.





- Isso é amizade. - Danny disse, simplesmente.





Ele pegou seu laptop e colocou na sua mochila. Ele viu que seus personagens no jogo tinham sido restaurados. Ele sorriu e agradeceu aos seus amigos animais por isso.





Ele se despediu de Batty, Spidey e Slithery e disse-lhes para voltarem para casa. Ele prometeu-lhes que iria jogar com eles mais tarde.





Danny se virou para Jake e seus amigos e disse-lhes para nunca mais mexerem com ele ou com seus amigos animais. Ele avisou-lhes que se eles fizessem isso, eles iriam se arrepender.





Ele continuou seu caminho para casa, feliz e confiante. Ele sabia que ele tinha algo que ninguém mais tinha: os amigos improváveis.







Conto infanto-juvenil colaborativo de Paulo Zemek e a Inteligência Artificial do Bing.