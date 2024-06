Artistas Cili Nandes e Etty Nandes participaram do Sarau na Feira do Poeta de Curitiba

Cili Nandes e Etty Nandes, artistas que fazem parte do elenco do filme "Dois Caipiras em Colombo", que será lançado em 29 de junho, no Cine Uniplex do Colombo Park Shopping, foram convidadas especialmente à inauguração da Exposição de Poesia "Curitiba em Tercetos", para realizar a leitura dos poemas que fazem parte da exposição. O evento aconteceu em 16 de junho (domingo), 11 horas, na Feira do Poeta de Curitiba. As artistas Cili e Etty foram as encarregadas de realizar a leitura dos poemas da exposição "Curitiba em Tercetos". Terceto é um conjunto de três versos.

São curadoras do evento as poetas Isabel Furini e Elciana Goedert. O poeta Daniel Mauricio foi mestre de cerimônias e também orientou o Sarau. Participam da exposição os poetas: Atílio Andrade, Decio Romano, Divani Medeiros, Elciana Goedert, Isabel Furini, Maria Antonieta Gonzaga Teixeira, Sheina Lee Leoni, Solange Rosenmann, Valeria Borges da Silveira e Vanice Zimerman.

As vozes de Cili Nandes e Etty Nandes destacaram as mensagens dos poemas em exposição e ratificaram o poder da Poesia na atualidade.

No evento foi lançado o novo livro da poeta paulista Rosani Abou Adal. Poetas curitibanos prestigiaram o lançamento lendo poemas do livro.

As atividades da Feira do Poeta de Curitiba são coordenadas por Walcir Sante.

A exposição permanecerá até 08 de Setembro 2024, na sede da Feira do Poeta de Curitiba, rua Coronel Enéas, 30, Largo da Ordem, Curitiba.