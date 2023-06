Aves - Crônicade Flavio Madalosso Vieira

Uma crônica do professor Flávio Madalosso Vieira (Vieira Neto). A crônia fala do sonho da ave e denuncia a agressão do homem que aprisiona essos pequenos seres indefesos.









AVES

O piar que encanta, o crocitar agourento, o belo canto que colore a vida, o ruflar de asas que elevam corpinhos suscetíveis a voos altaneiros em refúgio no céu, próximo de Deus, que lhes deu a paz, de que são símbolos.

Por detrás das finas grades que te confinam, podem notar o colorido das flores que beijaria se o ser humano fosse justo e bom, e das árvores frondosas tiraria o alimento natural e salutar, além de construir o lar onde agasalharia teus descendentes, se o homem permitisse não te agredindo, não te caçando, não te aprisionando, não derrubando o lenho que te acolheria se o arbítrio humano não superasse os ditames divinos.

FLÁVIO MADALOSSO VIEIRA (VIEIRA NETO)



Professor universitário, mestre em Ensino de Ciência e Tecnologia, membro do Centro de Letras do Paraná, da Academia de Letras dos Campos Gerais, AVIPAF, dentre outras. Cronista, autor de mais 9500 crônicas e do livro “Perfis da Cidade – a saga de Vieira Neto”.