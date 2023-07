Brinquedos - por Jucélia Betinardi, Chris Herrmann, Isabel Furini e Maria Antonieta Gonzaga

As bonequinhas encantadoras

Eu e minha irmã ganhamos no tempo de infância duas bonequinhas. Na manhã de Natal, lá estavam elas, debaixo do pinheirinho. Ficamos muito contentes, pois elas eram maleáveis e muito engraçadinhas. Dobravam as perninhas e também os bracinhos. Uma era lorinha e a outra moreninha.

Assim nós as moldávamos com jeitinho para bricar. Brincávamos com elas todos os dias e demos os nomes de Aninha e Rosinha. Foi um presente incrível que ganhamos de nossos pais e ficará sempre marcado em nossa memoria.

Jucélia Betinardi



Acadêmica da Avipaf





**





O bule

Enquanto segurava



a xícara de porcelana

pintada à mão,

buscava o adoçante

no bule de brinquedo

da menina.

Era possível ouvir o eco

das risadas da filha com o pai

- aquele que algum dia

foi de verdade -

e sentir o gosto do chá

de mentirinha,

ofertado à mamãe e à vovó.





Ela repetia aquele ritual

todos os dias,

para bulir, sem sucesso,

o silêncio da casa vazia

Chris Herrmann

Acadêmica da Avipaf





**





Brinquedos no porão

No porão, onde dormem os brinquedos



antigos (a boneca sem um braço,

o carrinho sem rodas, o trem quebrado)

a umidade incentiva fungos e lembranças

dos interstícios das paredes

o passado espreita

chovem imagens da época de criança

a vertigem do ontem cria redemoinhos

cada ser humano tem as suas lembranças

a sua trajetória

a sua história

escrita com fogo nos cantos da memória.

Isabel Furini



Acadêmica da Avipaf - Cadeira 1





**





Vamos brincar?

Salutar é o brinquedo

Aguça mente e coração.

Suscita a curiosidade

Voam os pensamentos.





O brinquedo desperta

A habilidade motora

Evoca lembranças

De uma infância feliz.





Brinquedo instrumento mediador

De emoções e aprendizagens

Carrinhos de madeira

bonecas de porcelana….Que encanto!





O brinquedo preferido é a bola

E que tem mais história no mundo.

Barbie! A mais famosa de todos os tempos.

Vamos brincar? Quem brinca! Vive!

Maria Antonieta Gonzaga Teixeira



Acadêmica da AVIPAF Cadeira 10