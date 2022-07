Poesia da Bebeti do Amaral Gurgel no Dia Mundial do Chocolate

07 de Julho: Dia Mundial do Chocolate

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

Poema de Bebeti do Amaral Gurgel



Continua depois da publicidade

EM CURITIBA



Eu adoro o frio

Diz o burguês com hálito de conhaque

E baba de charuto cubano

No final do jantar



Eu também adoro o frio

Concorda o outro burguês

Enquanto arrota o mesmo conhaque

Com creme brûlée



A lareira trepida, a chama aquece

O garçom traz chocolate

mais conhaque

mais chocolate

mais creme

mais vinho

mais tudo



Eu adoro muito o frio

Rosna outra vez o primeiro burguês

Com os olhos vermelhos

Com a boca seca de tanto vinho e conhaque

Com seu gordo e aquecido corpo



“Ficamos mais elegantes no frio”, eles riem

Riso de dentista caro

Dentro da roupa cara

Do sapato caro

Comprado na viagem cara



Os burgueses pedem mais vinho

Mais chocolate

Que acabou de chegar

Os dois amigos ali

Relaxados

No restaurante com lareira

Que exige reserva com antecedência (quatro meses)

Que não recebe os famélicos histéricos de Ginsberg

Os famélicos que ardem no frio e tossem



Os burgueses conversam:

Esse povo que mora na rua porque quer

Porque a culpa é deles por morarem na rua

Porque a culpa é sempre deles

Porque a culpa é sempre da vítima

Foi estuprada? Quem mandou usar minissaia?

Foi assaltado? Quem mandou sair de noite a pé?

Bateram no gay? Quem mandou ser bicha?

Roubaram a loja? Quem mandou não contratar segurança?

Não entrou na faculdade? Quem mandou não ter professor particular?

Ficou doente? Quem mandou não ter plano de saúde?

Foi traído? Quem mandou viajar?

Foi atropelado? Quem mandou andar na calçada?

Quem mandou ter tantos filhos?



Os dois ali

No restaurante com lareira

Com o aroma do nó de pinho sendo queimado

Conversam sobre viagens

Museus são chatos, livrarias iguais

Ruínas cansam

Podem trazer o que querem, podem tudo

O mundo é deles

As compras são deles

Tudo é deles

São os donos do mundo

Os donos de tudo



Compram tudo, têm tudo

Menos a consciência social

Menos a preocupação

Menos a indignação

Menos a conexão com quem não conhecem

Sem interesse

Sem revolta

Sem contestações



Não há a pessoa-mundo-outros

É o caráter-indivíduo

É o eu-nós-minha-família-meus-amigos

Sequer têm culpa

A culpa que seria um achaparrado rastejo de um contexto maior



Hahahahahahahaha

Hahahahahahahaha

Já estão meio de porre

Decidem comer mais chocolates

Esses chocolates harmonizam tão bem com os vinhos

Mais brindes, mais risadas, agora mais soltas

Risadas que se tornam gargalhadas

Tim-Tim!

Tim-Tim!

Mais um bombom para acompanhar outro vinho?



É Páscoa, lembram os burgueses

Mais chocolate, mais vinho

Lá fora faz frio

Lá dentro está quente

O menino dorme na rua

O menino quer chocolate

É Páscoa



É Páscoa

Dizem os burgueses

Mais vinho, mais chocolate

O menino está com tosse

O menino está com frio

O menino quer chocolate



Mas

Veja você

O menino adormece na calçada petit pavê



Vamos agora tomar um champanhe?







Bebeti Mader do Amaral Gurgel

Continua depois da publicidade

Poeta, escritora, jornalista, feminista. Bebeti morou dois anos e estudou Jornalismo com créditos para pós-graduação na University College Cardiff. Do País de Gales foi para a Holanda onde morou onze anos.



Veja o currículo completo na Wikipédia: https://pt.wikipedia.org/wiki/Bebeti_do_Amaral_Gurgel