Comentário sobre o livro Dançando entre as estrelas

Dançando entre as Estrelas – Comentário do Livro de poesias de Isabel Furini

Comentário de Vanice Zimerman

No espelho do olhar as poesias dançam e hipnotizam, bailando entres as estrelas... Ao ler cada poesia perceber-se a conexão da escritora Isabel Furini, com as Artes, Espiritualidade, Filosofia, Mitologia e uma instigante vivência Literária. O livro foi lançado em, 16/03/2024, na Feira do Poeta de Curitiba. O Prefácio é de autoria do poeta e escritor Daniel Rodas.



As páginas do livro “Dançando entre as Estrelas” são como se fossem peças de um poético mosaico, que se harmonizam e se unem em um etéreo espelho, despertando reflexões sobre a vida, o amor, a passagem do tempo, a impermanência, a construção e sensações da poesia, por exemplo, na página 75:



Sensações noturnas



sentir no corpo



a pedra de Drummond de Andrade



o espelho de Jorge Luis Borges



as asas de Olga Orozco



e a armadura de Quixote (...)



Cada leitura e releitura é um encontro encantado com as palavras; versos que estão em sintonia com a música das estrelas, inspirando viagens interiores... Parabéns Isabel Furini, lindo e especial ler-te!