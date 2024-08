Concurso de grafite na Feira Coletiva Garimpa Aí

Grafita Aí ilustrará o universo artístico da grafitagem em uma parede do Bar Invasão do Teatro



Por Emanuelle Spack

No fim de semana dos dias 24 e 25 de agosto, o Bar Invasão do Teatro será o ponto de encontro de quem busca estilo, nostalgia e sustentabilidade na 5ª edição da Feira Coletiva Garimpa Aí. Com entrada gratuita e pet friendly, a feira promete encantar toda a família das 10h:00 às 18h:00, oferecendo uma experiência única de garimpo urbano com uma seleção de brechós cheios de personalidade, acessórios, flash tattoo, produtos coloniais, discos de vinil, itens geek, nerd e rock, cultura pop e arte urbana.

Kerolen Martins, a mente criativa por trás do evento, destaca uma novidade para esta edição do evento: “um concurso de grafite que acontece no sábado, dia 24, das 11h:00 às 16h:00, onde 5 talentosos grafiteiros terão a oportunidade de transformar uma parede do bar em um verdadeiro manifesto visual, uma obra de arte viva e pulsante”, explica Kerolen. O tema a ser explorado na grafitagem é “A união da música, moda e sustentabilidade com a arte de rua” e os visitantes da feira poderão contemplar mais esse atrativo. “Estamos criando um espaço onde a criatividade e a expressão artística têm lugar garantido. Queremos que as pessoas sintam a energia do que estamos construindo juntos, e o concurso de grafite é um reflexo disso”, afirma Kerolen.

Garimpa Aí é uma celebração de culturas, estilos e visões de mundo. Cada canto do evento reserva uma surpresa – seja uma peça de roupa carregada de história, uma tatuagem que eterniza um momento ou uma nova forma de enxergar a interseção entre música, moda, sustentabilidade e, nesta edição, a arte de rua. Em um ambiente acolhedor e nostálgico embalado pelo som marcante do rock, será um fim de semana diferente, pois a música não é apenas um detalhe, ela é o coração pulsante que transforma o evento em uma experiência única e vibrante.

Serviço

5ª Edição - Feira Coletiva Garimpa Aí

Local: Bar Invasão do Teatro

Endereço: Rua Amintas de Barros,154 – Centro – Curitiba

Entrada: Franca

Data: 24 e 25 de agosto

Horário: das 10h:00 às 18h:00