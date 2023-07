Dia dos avós - Homenagem de Isabel Furini, Maria Teresa Freire e Jucélia Betinardi

Hoje, 26 de Julho, é comemorado O Dia dos Avós. O criador dessa data foi o Papa Paulo VI ( Itália: 1897-1978). Ana e Joaquim foram os pais da Virgem Maria, ou seja, foram os avós de Jesus.

Nesta oportunidade, para festejar a data e , convidei as poetas Isa Regina, Angela Dondoni e Maria Teresa Freire para homenagear os avós.

O crochê da avó





a Itália lutava na Primeira Guerra Mundial

a guerra açoita a fé

a guerra fere a esperança

a guerra deixa marcas no mundo emocional





com a agulha de crochê

a avó bordava tristezas

era o trabalho da avó a obra de uma artista

- delicado e sem asperezas





a avó tinha um enorme coração

seu amor era correnteza

que inundava os bordados

- seu crochê era alagado

pelo seu profundo amor.





Isabel Furini





*





Doação





Vidas enriquecidas

Na fraternidade

Na solidariedade

Compreensão amadurecida

Na importância do outro

No resgate do amor

Escolhas convictas

De um caminhar resoluto

De pessoas determinadas

A se doarem, sem restrições!





Maria Teresa Freire





**





Avós





Os avós voltam a ser crianças quando estão com seus netos, brincam e se divertem,como se fossem crianças novamente.



Ensinam a elas brincadeiras dos seus tempos, e as crianças adoram. Também ensinam a rezar, a fazer suas tarefas como: Estudar, escrever, pintar,dançar, cantar; a serem disciplinados e atenciosos.



Sempre se preocupam com seus netos, fazem tudo por eles para que sejam protegidos de todos os perigos.



Finalizando os avós ficam muito contentes quando estão com seus netos, que até se esquecem dos seus problemas.Eles são a melhor companhia;tornando assim os dias dos avós mais alegres.



Amo muito meus netinhos!!!





Jucélia Betinardi