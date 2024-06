Dia Mundial do Meio Ambiente: 05 de Junho

Em 05 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente. É um dia importante para reflexionar sobre a necessidade de cuidar a natureza, evitar o desmatamento, diminuir a poluição das águas e do ar, e realizar diferente ações para conservar o Meio Ambiente.

Na continuação um texto da escritora Jucélia Betinardi.

Meio Ambiente

O nosso meio ambiente deve ser valorizado sempre na nossa vida. Nós podemos contribuir para que isto aconteça, ensinando as pessoas a cuidar das nossas matas, campos e cidades.Devemos preservar a natureza, não jogar lixo nos rios, praias, ruas, etc..., e também cuidar das nossas cidades, plantando árvores e fazendo jardins, é bom incentivo para as pessoas embelezarem as cidades.

Sentir o ar puro que a natureza nos dá, valorizando o que nosso Deus nos deu e não destruir essa preciosidade. Desta forma estaremos pensando em um futuro melhor para as novas gerações.

Agindo assim, cada vez mais a vida vai melhorar, pois as pessoas vão se sentir mais úteis e alegres de ver o quanto elas podem colabroar com o meio ambiente, cuidando do local onde vivem.

Viva o dia do Meio Ambiente!

Jucélia Betinardi é membro da Academia Virtual Internacional de Poesia, Arte e Filosofia (AVIPAF).