Dois caipiras em Colombo - Um roteiro que enaltece a cidade

O roteiro do filme “Dois caipiras em Colombo” escolhe como cenário a cidade de Colombo. Protagonizado por Lucas de Paula, Wandy Willians, Renato Novaes, Cili Nandes e outros. Samuel Rocha, diretor do filme, disse que o filme de comédia caipira foi inspirado nas comédias que fizeram sucesso no Brasil nos anos 60, de alguma maneira homenageando o cineasta brasileiro Amácio Massaropi.

Passaram muitos anos e o cinema brasileiro cresceu. Mas esse estilo de filmes ecoa no coração de muitas pessoas que parecem bem-adaptadas morando em grandes cidades, mas, na realidade, nasceram ou foram criadas no campo. Outras, ouviram seus pais e avós contar histórias e anedotas de quando moravam no campo. O diretor apostou nessas memórias de família para despertar a curiosidade e a simpatia do espectador.

O Projeto nasceu em 2010, mas ficou na gaveta. Quando surgiu o Edital de Lei Paulo Gustavo, Samuel Rocha, comentou com seus amigos e recebeu o incentivo que precisava. Ele tirou o projeto da gaveta, aprimorou o roteiro, modificando detalhes e apresentou o Projeto, que foi selecionado. Rocha afirma que o filme valoriza as raízes italianas da cidade. O trabalho é quase um tributo à cidade de Colombo. No filme se podem ver locais como Museu Cristóforo Colombo, Bosque da Uva, praças. Colombo merece ser conhecida.

“Dois caipiras em Colombo” fez sua estreia no dia 29 de junho.

Novas sessões no dia 06 de julho, no CEU das Artes, localizado na Rua Manoel Vicente Machado – 40 – Jardim dos Eucaliptos – Maracanã.

A entrada é gratuita, pois foi realizada pela Lei Paulo Gustavo.