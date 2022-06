Entrevista com a poeta Elciana Goedert

Nossa entrevistada é a poeta e professora Elciana Goedert (Ciça). Paranaense de Ivaiporã, reside em Curitiba desde 1995; é Bióloga de formação e poeta por inspiração, expressa em seus poemas suas impressões sobre o mundo à sua volta. Em 2016 recebeu Medalha Mérito Cultural outorgada pelo Projeto Poetizar o Mundo, e em 2017 seu poema “Ofício: Poeta”, recebeu Menção Honrosa em Buenos Aires, Argentina. Possui 3 livros publicados, em versão impressa e e-book (disponíveis na Amazon): Eu e a Poesia (2014), Sob a Ótica de Eros (2016) e Nutrisia (2017), além de participar em diversas antologias nacionais e internacionais. Elciana é membro da Avipaf (Academia Virtual Internacional de Poesia, Arte e Filosofia), Cadeira 20.

Elciana, quantos livros você publicou e quantos poemas você já escreveu?

Já publiquei 3 livros: Eu e a Poesia (Apple, 2014), Sob a Ótica de Eros (Edições Catalina, 2016) e Nutrisia (Edições Marianas, 2017). O Amores em degradê, pela Bem Cultural Editora (de Petrópolis), será meu 4º livro.

Sobre o número de poemas que já escrevi, sinceramente, nunca tive a curiosidade de enumerar. Taí uma coisa que preciso fazer. (risos)

P. Como surgiu a ideia do livro “Amores em degradé”? Foi de repente ou você demorou em construir o livro mentalmente?

R. Percebi que, de certa forma, eu escrevi vários poemas “de amor”. Então surgiu o título e fui organizando-os em partes, relacionando cada poema ao tipo de amor: amor romântico, amor filial, amor aos animais, amor à poesia, o desamor... enfim, o amor em diferentes tons: degradê.

P. Como é seu processo criativo? Qual é ponto de partida de seus poemas?

Geralmente algo do meu cotidiano é o disparador da inspiração, por assim dizer. Começo a esboçar os primeiros versos e depois vou construindo, organizando as palavras, até ficar satisfeita com o resultado.

Na sua opinião, o fato de ser professora facilita escrever poemas?

Não tenho dúvidas, facilita muito. Mas não sou professora da Área de Letras, como muitos pensam. Sempre gostei de ler e escrever, e isso sim, faz muita diferença.

P. O título do livro tem a palavra “amores”. Mas, que tipo de amores abordam os poemas de seu novo livro? É o amor de ontem ou de hoje? É o amor passional? O amor que está morrendo e se transformando em rotina ou em ódio? Qual é o foco do livro?

R. Todos os tipos de amores, inclusive o oposto, que é o desamor. O livro é dividido em partes, e cada parte tem poemas relacionados a um tipo específico de amor ou a algo relacionado a ele:

o amor e suas expectativas

o amor e a decepção

o amor e o desejo

o amor incondicional

o amor próprio

um amor: a saudade

o desamor

o amor ao próximo

o amor à palavra

o amor à natureza

o amor espiritual

Enfim, falo do amor de ontem, de hoje e do que ainda está por vir. Poetizo sobre o amor dos apaixonados, do desamor que entristece a humanidade e do amor que a torna tão especial: o amor entre as pessoas e o amor que envolve a nossa espiritualidade. O amor é um sentimento inerente ao ser humano, e suas diferentes nuances fazem parte da formação de seu caráter e estão presentes em toda sua existência. Temos em nós um misto desse sentimento, em todos os seus tons, em todas as suas nuances.

P Esse livro tem público-alvo? Qual seria o leitor ideal de seu livro?

R. Não tem um público específico. Acredito que agradará diversos pessoas, de adolescentes até pessoas mais maduras. A diagramação está muito bonita, e é chamativa. Sou suspeita para elogiar, mas ficou um livro muito bonito!

P. Quando e onde será lançado “Amores em degradé”?

R. O lançamento será dia 22 de junho, 17 horas, no hall térreo da Biblioteca Pública do Paraná (R. Cândido Lopes, 133 - Centro, Curitiba – PR).

P. Para aqueles que são de outros estados e não podem estar presentes no lançamento, mas têm interesse na obra, onde poderão adquirir o livro?

R. Poderão entrar em contato com a Editora Bem Cultural ou diretamente comigo.

Contatos:



Bem Cultural Editora: @bemculturaleditora

Autora: Elciana Goedert



@elcianagoedert ou @amoresemdegrade