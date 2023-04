Esculpindo um texto Por Sergio Diniz da Costa

Estou diante do meu computador, instigado, mais uma vez, por um lampejo de criatividade. É o momento de dar à luz mais uma crônica.

Dou o primeiro e imprescindível passo: colocar um fundo musical. Numa altura que não se sobreponha à ebulição dos pensamentos.

Abro o editor de textos Word. Uma alvíssima página virtual em branco se descortina à minha frente. E, imediatamente, e sem aparente explicação, me vem à mente a imagem de Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni, mais conhecido simplesmente como Michelangelo, pintor, escultor, poeta e arquiteto italiano do século XV, considerado um dos maiores criadores da história da arte do ocidente e conhecido como ‘O Divino’, autor, dentre tantas esculturas e pinturas célebres, da escultura ‘Moisés’, esculpida entre 1512 e 1515.

A associação da imagem de Michelangelo à da tela em branco, num primeiro momento me intriga. Entretanto, aos poucos a associação ganha contornos definidos. E concluo que o escritor também é um escultor. Seus dedos sobre o teclado, o martelo; a soma de conhecimentos, seu cabedal cultural e a inspiração, o cinzel. A página em branco, a matéria-prima.

Em vez de uma peça bruta de mármore, tridimensional, porém, esculpe seu texto numa página em branco, bidimensional.

Em duas dimensões físicas, no entanto, o escritor esculpe ideias, mundos de tantas dimensões quanto são as do espírito humano.

Conta-se que Michelangelo, após terminar de esculpir a estátua de Moisés, passou por um momento de alucinação diante da beleza da escultura. Bateu com um martelo na estátua e começou a gritar: “Per ché non par li?” (Por que não falas?)*

Tanto um ‘Moisés’ quanto um texto (em forma de poemas, crônicas, romances), porém, são fontes torrenciais de diálogos, imagens e sentimentos mudos que cabe ao seu admirador, ao seu leitor, ver e ouvir. E, acima de tudo, sentir!

Estatuárias e outras formas de Arte, bem como livros, são a alma e o pensamento humano que se manifestam e ecoam pela eternidade. E, certamente, são estas manifestações do espírito que nos galardoam, verdadeiramente, com a transcendência da palavra HUMANIDADE!





Sergio Diniz da Costa

Natural de Sorocaba (SP), é escritor, poeta, revisor de livros, Editor-Chefe do Jornal Cultural ROL e um dos editores do Inter-NET Jornal. Acadêmico Benemérito e Efetivo da FEBACLA. Membro Fundador da Academia de Letras de São Pedro da Aldeia. Autor de 7 livros. Jurado de concursos literários. Apresentador da Coletânea Noel Rosa - Os cariocas e seus convidados, pela Editora Mágico de Oz. Recebeu, dentre várias honrarias: Pelo Supremo Consistório Internacional dos Embaixadores da Paz, o título Embaixador da Paz e Medalha Guardião da Paz e da Justiça; pela FEBACLA: Medalha Notório Saber Cultural, Comenda Láurea Acadêmica Ouro, Comenda Ativista da Cultura Nacional, Honorável Mestre da Literatura Brasileira e Chanceler da Cultura Nacional; pelo Centro Sarmathiano de Altos Estudos Filosóficos e Históricos os títulos de Dr. h. c. em Literatura, Dr. h.c. em Comunicação Social, Benemérito Pesquisador em Artes e Literatura, Defensor Perpétuo do Patrimônio Histórico e Cultural Brasileiro, Honorável Mestre da Literatura Brasileira e Comenda Mérito Literário Gonçalves Dias; pela Soberana Ordem da Coroa de Gotland, o título de Cavaleiro Comendador; pela Real Ordem dos Cavaleiros Sarmathianos, o título de Benfeitor das Ciências, Letras e Artes; pela Academia de Letras de São Pedro da Aldeia e Associação Literária de Tarrafal de Santiago, Embaixador Cultural | Brasil África - Adido Cultural Internacional.





* Wikipédia: a enciclopédia livre. https://pt.wikipedia.org/wiki/Mois%C3%A9s_(Michelangelo) >. Acesso em: 20/08/201