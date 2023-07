Exposição de Poesia da AVIPAF na Feira do Poeta de Curitiba

Em 23 de Julho de 2023 (domingo), a partir das 11 horas, será inaugurada a Exposição de Poesia e Fotografia dos acadêmicos da AVIPAF (Academia Virtual Internacional de Poesia, Arte e Filosofia): "Vida: Uma passagem só de ida", na Feira do Poeta de Curitiba, Largo da Ordem, Centro Histórico de Curitiba. Curadoria das poetas Isabel Furini e Elciana Goedert.





O evento também contará com Sarau, que será dirigido por Elciana Goedert e Francine Cruz, no qual os poetas participantes poderão realizar a leitura ou declamação do poema que faz parte da exposição. Logo os poetas presentes que não fazem parte da AVIPAF, também serão convidados a declamar um poema.

A exposição apresenta poemas de diferentes estilos e abordagens. A vida é contemplada poéticamente segundo a subjetividade de cada poeta.





Participam da exposição poetas do Brasil, Argentina, Colômbia, Itália, Portugal e Uruguai.

POESIAS:

Amaury Nogueira



Angela Dondoni



Antero Jerónimo (Portugal)



Atílio Andrade



Carla Ramos



Chris Herrmann



Daniel Mauricio



Decio Romano



Devora Dante (Colômbia)



Divani Medeiros



Elciana Goedert



Flavio Madalosso Vieira



Francine Cruz



Gisela Maria Bester



Isabel Furini



Isa Regina



José Feldman



José Mauricio Pinto de Almeida



Jucélia Betinardi Fachini



Luciano Dídimo



Marli Terezinha Andrucho Boldori



Maria Antonieta Gonzaga



Miriam Maria Santucci (Itália)



Nélida Miriam Robledo (Argentina)



Rita Delamari



Sheina Lee (Uruguai)



Solange Rosenmann



Sonia Cardoso



Vanice Zimerman



Vera Lucia Cordeiro







ARTE DIGITAL:

Carlos Zemek







FOTOGRAFIAS:

Decio Romano



Maria Antonieta Gonzaga Teixeira



Vanice Zimerman







Receberão Medalhas da Avipaf: Flávio Madalosso Vieira, Francine Cruz, Gisela Maria Bester, Isabel Regina Nacimento, Jucélia Bertinardi.





Receberão Medalha do Projeto Poetizar o Mundo: Etty Nandes, Francine Cruz e José Feldman.





Receberão Medalha de Mérito Poético da Revista Virtual Carlos Zemek de Arte e Cultura: Daniel Mauricio, Decio Romano, Elciana Goedert, Marli Boldori e Maria Antonieta Gonzaga Teixeira.





SERVIÇO:

Exposição: Vida: uma passagem só de ida



Data da inauguração: 23 de Julho (Domingo)



Horário: Das 11 h às 13 horas







Curadoras: Isabel Furini e Elciana Goedert

Local: Feira do Poeta de Curitiba, Espaço da Fundação Cultural de Curitiba



Rua Coronel Enéas, 30, Largo da Ordem. Centro Histórico de Curitiba