Finalistas do Prêmio Jabuti - Categoria Poesia

Entre os finalistas da Categoria Poesia, do Prêmio Jabuti, encontramos o belíssimo livro Pele de Pitanga, da poeta curitibana Jéssica Iancoski (Editora Toma Ai Um Poema).

Jéssica (nascida em Curitiba, em 1996), é poeta, editora, antologista, sensível, inteligente, rebelde, ativista cultural, plural em seus trabalhos, única em sua visão do mundo... e agora finalista do 64º Prêmio Literário Jabuti, na categoria Poesia.

Publicidade

Publicidade

O livro enfrentou dois desafios: ser obra de uma jovem autora quase desconhecida no âmbito nacional, e publicado por uma editora de Curitiba que iniciou suas atividades há pouco tempo, e está fora do eixo das grandes editoras.

Jéssica é conhecida pelos leitores de revistas e sites de Poesia. Ela já publicou nas revistas virtuais: Ruído Manifesto, Germina - Revista de Arte e Cultura, Revista Acrobata, Revista Literatura&Fechadura, Revista Mallarmargens, Revista Carlos Zemek de Arte e Cultura, e outras.



Publicidade

Publicidade





Foram contemplados como finalistas na Categoria Poesia:



Título: A Pele da Pitanga | Autor(a): Jéssica Iancoski | Editora(s): Toma aí um poema



Publicidade

Título: Algo antigo | Autor(a): Arnaldo Antunes | Editora(s): Companhia das Letras

Publicidade

Título: Até aqui | Autor(a): Lubi Prates | Editora(s): Peirópolis

Publicidade

Título: Extraquadro | Autor(a): Ricardo Aleixo | Editora(s): Impressões de Minas

Título: Impressão sua | Autor(a): André Dahmer | Editora(s): Companhia das Letras

Publicidade

Publicidade

Título: Palavra Preta | Autor(a): Tatiana Nascimento | Editora(s): Organismo

Título: Risque esta palavra | Autor(a): Ana Martins Marques | Editora(s): Companhia das Letras

Publicidade

Título: Robinson Crusoé e seus amigos | Autor(a): Leonardo Gandolfi | Editora(s): Editora 34

Título: Say it (over and over again) | Autor(a): Max Martins | Editora(s): Editora da Universidade F. do Pará

Título: Também guardamos pedras aqui | Autor(a): Luiza Romão | Editora(s): Nós





Link para baixar gratuitamente o livro Pele de Pitanga: