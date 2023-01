George Abrão e os Poemas do Absurdo

O poeta George Abrão convida poetas brasileiros e poetas radicados no Brasil, para participar do catálogo

Após os lançamentos dos catálogos virtuais de poemas eróticos e de poemas-piadas, a nossa intenção é a de lançarmos também de poemas do absurdo.

Para isso conclamamos as nossas poetisas e nossos poetas a os escreverem e enviarem pelo menseger de George Abrão ou pelo e-mail [email protected]

Diariamente um poema será publicado no facebbok, e no final formataremos um catálogo virtual que será distribuído a todos.

Os “Poemas do Absurdo” foram e ao escritos por Poetas consagrados, Filósofos, e outros autores famosos.

É uma composição em cujo conteúdo apresenta uma visão emocional e conceitual na abordagem de ideias, estados de alma, sentimentos, etc. ; arte de excitar a alma com uma visão do mundo; absurdo que não se enquadra em regras e condições estabelecidas; no existencialismo literário e filosófico, falta de sentido ou de justificação racional para a existência do homem e do Universo. Também é assim chamado por conter em seus versos frases e comparações não usuais, até mesmo consideradas absurdas.

Um exemplos de poema do absurdo:

ESTRANHOS



Lucaz Mathias

estranhos são os dias frios

que queimam mesmo sem ter sol

estranhas são os olhares