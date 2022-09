Hino sindical - letra de Rosani Abou Adal

Com letra de Rosani Abou Adal e música de Carlos Mahlungo, o Hino Sindical, com lançamento nacional, será disponibilizado para toda a população em várias plataformas.

A música tem como objetivo fortalecer a classe sindical e valorizar o trabalhador brasileiro.



Está disponível para audição em Áudio em http://www.poetarosani.com.br/hino-sindical



Cifra: https://www.poetarosani.com.br/cifra-hino-sindical



O poema Hino Sindical foi criado por Rosani para reivindicar aumento do seu salário, que estava defasado, quando trabalhou na secretaria da União Brasileira de Escritores. O secretário administrativo ficou sensibilizado e falou com o presidente da entidade que atendeu sua reivindicação.



Carlos Mahlungo aceitou o desafio de colocar música no poema e o fez com maestria sem alterar o conteúdo poético.



A versão para o espanhol do Hino Sindical - Himno Sindical -, da poeta, escritora e educadora Isabel Furini, também será musicalizada por Carlos Mahlungo.



Carlos Mahlungo

Compositor, cantor e poeta.

Autor do livro de poemas Meu Pensar (Editora Desconcertos).

Gravou os CDs O Profeta, Canto Livre, Terra Mãe, Seres e Mistérios.

Lançou recentemente o CD Faladores de Belezas que reúne 14 músicas, sendo que sete são de sua autoria e as demais em parceria, com a produção geral do maestro Vidal França (1946 - 1922).





[email protected]

(11) 98547-9503

https://www.youtube.com/watch?v=Ua6SgAbFL7o





Rosani Abou Adal

Escritora, poeta, jornalista, editora do jornal literário Linguagem Viva, membro da Academia de Letras de Campos do Jordão e vice-presidente do Sindicato dos Escritores no Estado de São Paulo.



Autora dos livros de poemas Mensagens do Momento, De Corpo e Verde, Catedral do Silêncio (Prêmio Ribeiro Couto da União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro) e Manchetes em Versos.



Tem poemas traduzidos para o espanhol, francês, grego, húngaro, inglês e italiano.



Agraciada com o Prêmio Mulheres do Mercado da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo.



Foi uma das poetas homenageadas do 33º Psiu Cinema de Montes Claros (MG) e a poeta representante do estado de São Paulo no 13º Festival de Poesia de Dois Córregos.







www.poetarosani.com.br

(11) 97358-6255

https://www.youtube.com/channel/UCYlhZL8tRDgFccvakeWAr3g









Serviço

Hino Sindical



Letra: Rosani Abou Adal

Música: Carlos Mahlungo

Gravação: PRO-STUDIO SP

Operador de mesa: Cássio Martin

Voz e violão: Carlos Mahlungo

Baixo e Kulele: Jeferson Araújo





Coral: Carlos Moura (jornalista e conselheiro do Sindicato dos Escritores no Estado de São Paulo), Cida Costa (cantora e professora), Jeferson Araújo (músico e funcionário público), Rosangela Lopes (corretora de imóveis) e Rosani Abou Adal.