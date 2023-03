Homenagem ao poeta Geraldo Magela no TUC (in memoriam)

Em 29 de Março de 2023, das 19 às 21 horas, no TUC (Teatro Universitário de Curitiba), Galeria Julio Moreira, Largo da Ordem, Curitiba, PR, os poetas de Curitiba e Região Metropolitana farão homenagem póstuma ao amigo e Mentor Poético Geraldo Magela. No evento também será lembrado o aniversário de Curitiba.





Geraldo Magela foi poeta, escritor, editor, incentivador, mentor, coordenava a Feira do Poeta da Fundação Cultural de Curitiba. Pessoa generosa e amável abria as portas aos novos poetas.

Os poetas Amaury Nogueira e Paulo Roberto de Jesus são os organizadores dessa homenagem póstuma no Cutucando a Inspirção.





Todos estão convidados.





Entrada Franca.





"Prestigiar o Poeta é abrir as portas do céu." Pensamento do Amaury Nogueira.