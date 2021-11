Poema Rita Delamari

Rita Delamari, Rita do Rocio Alves dos Santos é escritora e poeta curitibana. Começou seus escritos na adolescência. Graduou-se como 1º Sargento na PMPR; cursou Redação Técnico-Científica, com formação acadêmica em Pedagogia. Livros publicados: Das pedras as flores, Ed. Íthala, 2011; Da janela do quarto, Ed. Blanche, 2015; Contornos e contrastes, Marianas Edições, 2018. Participou de antologias nacionais e internacionais. Membro do Centro de Letras do Paraná; ocupa a Cadeira 41 na AVIPAF - Academia Virtual Internacional de Poesia, Arte e Filosofia, e atua no Coletivo “Marianas”.

Na continuação quatro poemas da autora:

ALUCINAÇÃO

Rita Delamari

Sol incandescente

no céu de poesia

aquele brilho incessante

só alucina.

*



CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA

Rita Delamari

No barulho da natureza,

imensidão esverdeada,

impossível que não se perceba

a humanidade equilibrada.



*

TRANSMUTAÇÃO

Rita Delamari

Como viveria em terra fria

se meu coração pulsa acelerado?

O sol, astro rei, me guia!

Transmuta-me em dia ensolarado.



*

TECER O SONHO

Rita Delamari

Desliza

a bailarina

ao som

daquela

melodia...

Tecendo

seu maior

sonho:

voar,

de pés

no chão!