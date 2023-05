Pedaços de Asas - Novo livro do coletivo As Contistas

Com ‘Pedaços de Asas’, coletivo literário As Contistas integra a coleção ‘Quem dera o sangue’ pela segunda vez. Selecionado entre 485 originais, o livro será lançado ainda neste ano pelo selo Hecatombe, da Editora Urutau.

Em ‘Pedaços de Asas’, treze integrantes do coletivo usam prosa e verso para retratar o ser mulher em suas especificidades e naquilo que lhes é universal.

Publicidade

Publicidade

Foi-se o tempo em que a chamada escrita de mulher era tratada na literatura a partir de diferenciações meramente estilísticas, temáticas ou estruturais do discurso feminino.

As Contistas é formado por mulheres de realidades, experiências, origens e linguagens diferentes, mas que compartilham a paixão pela escrita, pela arte de transformar em letras tudo o que vai no pensamento da mulher do século XXI. A diversidade as une e germina narrativas pulsantes, como o sangue que jorra, que não estanca e não se esconde.

Publicidade

Foi com esta pena firme e afiada que as escritoras, parceiras e amigas, firmaram mais um contrato com a editora Urutau. O anterior, no ano passado, rendeu a publicação do livro ‘Toda-Mulher-Vaga-Lume’, que integrou a primeira edição da coleção ‘Quem dera o sangue’.

‘Pedaços de Asas’ está em campanha de financiamento coletivo pelo site Benfeitoria até o dia 5 de junho e conta com o apoio dos leitores para ser viabilizado.

Publicidade

https://benfeitoria.com/projeto/pedacos









Mulheridade

Publicidade

Sabrina Dalbelo





o segredo do mundo



Publicidade

não é segredo



: nasci do colo da minha mãe



Publicidade

para ensinar esperanto



aos filhos dos filhos dos meus filhos e



Publicidade

divertir os vizinhos



que me cuidam pela fresta da janela



o fio de cabelo branco da minha cabeça



o fio de pelo no meu sovaco



mulherificados



saúdam o fio do teu bigode



penteado











Autoras:



Amanda Kristensen, Cascavel, PR



Claudia Roberta Angst, Santos, SP

Elisa Ribeiro, Lisboa, Portugal

Evelyn Postali, Antônio Prado, RS

Fernanda Caleffi Barbetta, Oakland/Michigan – Estados Unidos da América

Francine Cruz, Curitiba, PR

Giselle Fiorini Bohn, Campinas, SP

Juliana Calafange, Rio de Janeiro, RJ

Iolandinha Pinheiro, Fortaleza, CE

Paula Giannini, Curitiba, PR

Renata Rothstein, Rio de Janeiro, RJ

Sabrina Dalbelo, Bento Gonçalves, RS

Sandra Godinho Gonçalves, Manaus, AM









O coletivo As Contistas

Reunidas, não pelo espaço, pois cada uma em um canto do Brasil e do mundo, mas pelo amor pela escrita e pela sororidade que transcendeu a literatura, vinte mulheres escritoras integram o coletivo As Contistas, criado há mais de oito anos.



Além dos livros, as escritoras disponibilizam seus textos em um blog próprio e apresentam alguns deles em vídeos, no canal que mantém no YouTube. O coletivo também promove desafios literários, oficinas e concursos, sempre com o objetivo de contribuir para a promoção da escrita de mulheres no difícil cenário literário brasileiro.



Elas entendem que escrita feminina é a escrita feita por mulheres para ser lida por todos, independentemente do sexo.



‘Pedaços de Asas’ será o sexto livro que as escritoras lançam em conjunto.







Blog https://ascontistas.wordpress.com/





YouTubehttps://ascontistas.wordpress.com/





Instagram https://www.instagram.com/ascontistas/





Facebookhttps://www.facebook.com/AsContista