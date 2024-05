Pelo mesmo caminho - por Jefferson Dieckmann

Pelo mesmo caminho…

O tempo vai, escorre entre os dedos da noite. Lembranças perdidas entre as brechas da escuridão insistem em pousar. Ando pelas ruas de uma cidade parcialmente inundada, com receio do novo amanhecer. Enquanto levo o amigo canino para passear, encontro meu pai no pensamento. Ele, o caminhante da lua, andava pelas ruas com seu rádio a pilha; me pego hoje com o celular, ouvindo o que o mundo tem a dizer. Saudades, lembranças, coincidências, passos pelo chão, realidade.

Jefferson Dieckman - São Lourenço do Sul - RS

16/05/2024

23:16 hora