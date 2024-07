Poema da poeta italiana Angela Kosta

Convidamos a poeta Angela Kosta para que os leitores conheçam seu estilo poético.

Angela Kosta é natural da Albânia, residindo atualmente, desde 1995, em Umbertide, Perugia - Itália. Profissão e atividade cultural: Diretor da Revista MIRIADE, Jornalista, Escritora, poeta e tradutora. Nesta última função, escreve e vem traduzindo, em albanês e italiano, de uma infinidade de poemas para o exterior, inclusive com artigos de estudiosos e albanólogos para a Gazeta Ítalo-Albanesa "Le Radici - Rrenjët", com sede em Roma. Incluindo entre outras: escreve para os jornais a Gazeta Destinacioni na Albânia e ao jornal albanês "Alb - Spirit". Publica seus poemas na revista Literary Mediterranean (Albânia). A escritora Angela, é autora da revista Scritte Poetiche "Capoverso", da revista Psicologia, da "Fjala e lirë - A Palavra Livre", da Gazeta ballcanica "Nacional", do jornal ítalo-albanês "Përqasje - Approccio". É também autora e tradutora de poetas italianos para a revista mensal Cultural - Literária "Orfeu" em Pristina (Kosovo). Muitos jornais escreveram sobre a sua jornada literária, dentre os quais: "Il Corriere dell'Umbria", "La Nazione", revista "Confidenze"; "Umbria 7", "Il Quotidiano d'Italia", "QN - La Nazione", "AlessandriaToday", "Informazione Locale di Umbertide", e também jornais albaneses: Gazeta Destinacioni, Gazeta Diáspora, Albania Letteraria, Gazeta Nacional, etc... Outros meios de comunicação, além do albanês e italiano, repercurtiram também os americanos, gregos, indianos, bengalis, libaneses, árabes etc. E também a Élite Magazine (Líbano), Homo Universalis (Grécia), Himalaya Darly (Ásia), The Dayli National Global, (América), Ahkbar 7 (Marrocos), Netrazol Literary Magazine ( Brasil), Micro Poetry (Índia), Atunis (Bélgica), Literary Magazine (Hamilton), Patriotic Media (Stuttgart), The Dayli Ponters (Washington), Newspaper Newsnjeju (Coréia do Sul) etc... A escritora Angela, é autora de dois livros publicados na Albânia em 2003 e 2004. Seguido de outras publicações: o romance "O Colar Mágico"(2007); "Lacrima lucente" de poemas (2008), em favor da organização sem fins lucrativos; “Esclerose Lateral Amiotrófica” (ELA); thriller "Os Olhos da Mãe" (2011); romance "O Pobre Milionário" (2017); coletânea de poemas "Vivos" (2018); romance "Além do Oceano" (2019); conto de fadas "Sarah e o arco-íris", em favor da organização sem fins lucrativos Daniele Chianelli Association for Leukemia and Lymphoma Research. É membro da Associação de Escritores e Artistas da Grécia; brevemente será membro da Associação de Artistas e Escritores do Mundo (SAPS). Tem recebido diversos certificados: Certificado de Honra do Editor Chefe da Revista "Orfeu" em Pristina - Kosovo, bem como do Diretor do Jornal "Rrenjet - Le Radici" e Certificado Oficial Global Alliance Peace Award, entre outros. É colaboradora das empresas jornalísticas: do jornal Calabria Live, MIRIADE, no qual é Diretora e Editora-Chef. É tradutora e colaboradora da Gazeta "Le Radici - Rrënjët", do Jornal Përqasje – na abordagem Italiano – Albanês, como autora e tradutora da Gazeta "Nacional", como redatora da Revista "Psikologia", como autora e tradutora da revista "Orfeu", como escritora levado Alb – Spirit, como redatora retirado da Gazeta Destinocioni, como autora na Morlacchi Editore, como autora na Albatros "il filo", como autora na Kubera Edizioni. Os comentários de jornalistas, escritores e poetas, tem repercutido em muitos países, ressaltando o trabalho cultural da escritora e poeta, pela sua intensidade em favor da cultura universal. Na palavra da jornalista Elena Caruso, que no seu silêncio, a escritora Angela, se expressa no sentido de “dar, essencialmente, vazão ao emaranhado de emoções e ao conjunto de vibrações que se libertam da alma humana”. Para o escritor e jornalistas Fabrizio Ciocchetti, destaque que “Há uma aura de suspense, de mistérios de paixão e de verdadeira paixão que consegue parecer a obra de um pintor que compõe sua obra completa". Para Pier Carlo Lava, “a poeta leva-nos numa viagem emocional que oscila entre a dor e o renascimento, deixando-nos com uma sensação de esperança e apreço pela beleza e complexidade da vida”. De Escritores Árabes e roteirista e diretora da revista Elite Magazine (Libano), disse que a escritora Angela, “através da sua atividade, transmite e carrega a tocha da cultura mundial neste período de deterioração da situação catastrófica que toda a humanidade vive neste momento”.

POEMA

Na continuação um poema de Angela Kosta para que os leitores amantes da Poesia possam conhecer o estilo poético da Angela.

O IMPÉRIO PERDIDO



Como uma árvore centenária

arrancado das veias da mãe terra



abandonando sonhos e projetos



trancado dentro de uma mala sem chave.



Inconsciente eu cruzei o mar



cheio de minhas lágrimas,



ainda nas ondas dançantes e vertiginosas,



onde a esperança colidiu com meu próprio mundo,



me encharcando até o âmago com orvalho



que envolve meus pensamentos,



espalhados sabe-se lá onde,



ou para aquele país distante.



Escapando da miséria do passado



Eu escalei as nuvens da minha existência,



enredado na armadilha do desejo



rumo a um futuro melhor.



Me perdendo, vi outra pessoa em mim



sem encontrar mais esse “eu”,



e ouvi outro idioma



abraçando tudo sem braços.



As raízes quebradas,



até aqui,



eles sentem falta do chamado da minha terra natal



da minha vida, assim como de muitas outras.



Eu… suspenso no ar



Eu voo no azul preto



em um céu diferente e desconhecido



nutrindo meus pulmões



com o vento frio da tempestade



não conseguir esquentar



do sol cinzento do oceano



traidor como a lua



que já não me acaricia,



portanto, fico incapacitado



com fome, sem comida ou água.



Como imigrante, permaneço entre os dois países



só querendo voltar



de onde eu vim



entre as árvores



que meu avô plantou.



Eu… por séculos



ainda em busca do império perdido.



Autoria de Angela Kosta.

Tradutor Mario Belolli.

O poema foi traduzido do italiano.