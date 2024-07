Poema do poeta albanês Mujë Buçpapaj

Hoje apresentamos um poema do Dr. Mujë Buçpapaj, da Albânia.

O Dr. Mujë Buçpapaj nasceu em Tropojë, Albânia, em 1962. Buçpapaj graduou-se na Faculdade de Língua e Literatura Albanesa da Universidade de Tirana (1986). Em 1991-1992 estudou roteiros de cinema por dois anos no Kinostudio "Nova Albânia" (Tirana), hoje "Albafilmi" (considerado como estudos de pós-mestrado), e obteve muitas outras qualificações do espectro cultural em casa e no exterior. Mujë Buçpapaj é doutor em Ciências Literárias com uma tese sobre a sobrevivência da poesia albanesa durante a censura comunista, no Instituto de Linguística e Literatura da Academia de Ciências da República da Albânia. Buçpapaj é um dos fundadores do pluralismo político e da liberdade de imprensa na Albânia (1990) e jornalista por muitos anos nos jornais mais famosos de Tirana. Atualmente é diretor do jornal "Nacional", da editora "Nacional" e do Instituto de Estudos e Projetos Nacionais.



De 1991 a 2005 foi co-fundador e jornalista do primeiro jornal de oposição do país após 50 anos de ditadura comunista, "Renascimento Democrático", e fundador do jornal "Tribuna Democrática".

Poema de Mujë Bucpapaj.

Traduzido por Alicia Garcia.

COBRIU TUDO NO CREPÚSCULO



Cobriu tudo no crepúsculo



Até a luz das árvores



Aquela tinta cinza



Sobre *Tirana



Foi o ano do enxágue dos pecados



E a solidão dos sonhos



As feiticeiras costumavam dizer



E todo o crepúsculo o cobriu



Até a vida na lagoa



Esse objeto se foi



Em estradas desprotegidas



Sabe-se lá



Foi o ano da propagação dos mortos



De lama excessiva



Os poetas escreveram



Da oração de arrependimento de Deus



No crepúsculo.

Poeta Dr. Mujë Buçpapaj



* Tirana é a capital da Albânia