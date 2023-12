Poemas de Graciela Pucci

Graciela Diana Pucci: Poeta argentina, nomeada Embaixadora da Paz, distinção concedida por Mil Milenios de Paz e pela Fundação Paz Ecologia e Arte. Membro da REMES (Rede Mundial de Escritores em Espanhol).

Membro honorário do PazIflac (Fórum Internacional de Literatura e Cultura de Paz).

Publicidade

Publicidade

Editora da Revista Literarte.





É absurdo

Publicidade

ficar nua



-puramente nua-



Publicidade

diante de suas pálpebras fechadas



sinto frio



Publicidade

cubro-me com as vestes do esquecimento







Graciela Diana Pucci

Publicidade









**









PRESENTE

Publicidade





Áridos os olhos diante da dúvida



Publicidade

que inunda a razão



a alma comete suicídio



só o corpo perdura



vagando



entre sonhos engomados



e escuros silêncios







Graciela Diana Pucci