Poemas de Valeria Borges da Silveira

Valéria Borges da Silveira. Escritora, Poetisa, Administradora, Gestora Acadêmica e Cultural. Formação: Administração. Especializações: Direito e Gestão Empresarial; Gestão, Orientação e Supervisão Escolar; Gestão Cultural; Gestão de Eventos; Credenciamento em Jornalismo. Presidente da Associação Literária Lapeana. Diretora Empresa Santa Barbara Produções. Foi Diretora Faculdades do Paraná, Diretora Turismo, Secretária Cultura e Turismo e Diretora do Hospital Regional da Lapa-Pr. Autora livros poesias: Rastos, Tantos Eus e Reticências. Organização/Participação várias coletâneas. Autora Livros: “Lapa Tropas/Tropeiros” e de Crônicas “Penso Assim...” – www.valeriaborgessilveira.com.br

Valeria Borges da Silveira participa da Antologia digital "Melhores Poemas -2021".



Esse Amar...

De tanto acreditar que sim

Só me perdi por tanto amar!

Mas, enfim...

Venha me encantar.

Espero seu voltar...

Entre em meus pensamentos

Até quando nos envolvermos

Nesse constante buscar...

Quem me dera recomeçar...

Fazer planos com você

Em melhores momentos...,

Te decifrar,

Esquecer enganos e desenganos...

Devaneios, anseios...,

Te adorar,

Te abraçar,

Te beijar,

Para sempre te amar...

Valeria Borges da Silveira.



**



O Futuro que Sempre Quis

Meus olhos hão de ver

Poesia brindando um lindo amanhecer,

em uma manhã feliz...

Cortando o mal pela raiz!

O não chorar...

O futuro que Sempre Quis!

Essencial e primordial é

Vivenciar, valorizar,

Enaltecer,

Viver...

Sempre amar!

Buscar uma ideal diretriz...



Valeria Borges da Silveira