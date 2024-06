Poético Dia dos Namorados

Na filosofia platônica aparecem vários discursos sobre o amor. O amor passional, é opressor e tirânico. Domina o ser humano. O deixa cego. No Fedro, Platão, fala do amor que não escraviza, de amor submetido a harmonia. Esse amor liberta. Fala também do amor incontrolável, dominador, que é paixão e é fogo. Esse tipo de amor escraviza, faz perder a razão.

No Fedro também é abordada a relação entre o amor e a beleza, e os aspectos da alma: a racionalidade, a emoção, os instintos. O ser humano muitas vezes age sob o império das emoções. A impulsividade, a irracionalidade estão presentes no amor passional. Esse amor já inspirou e inspira poetas e artistas.

Hoje, 12 de junho, Dia dos Namorados, é um belo dia para poetizar o amor. Na continuação cinco poemas de amor para comemorar a data poeticamente. Escolhemos poemas de amor do Atilio Andrade, Isabel Furini, Daniel Mauricio, Decio Romano e Solange Chemin Rosenmann.

O amor reciclado – Atilio Andrade

A alegria era tanta

Restou-lhe

Um montão de beijos

Por cinco latinhas

Vazias…

Atilio Andrade é acadêmico da AVIPAF

*

Gravar um nome – Poema de Isabel Furini

na madeira da vida

é preciso gravar com canivete

o nome do ser amado

fixar as emoções

que imitam dinamite

- incendiam o coração

provocam

e extrapolam limites

pois o amor é paradoxal

doce como o mel

agressivo como o sal

*

Mulher – Decio Romano

Passei as horas assim:

Pensando muito em você

Pensava pouco em mim.

Me perguntava por quê.

Pois você é o meu jardim

Beleza que não se vê.

Sinto que você é pra mim

E as flores são pra você.

Decio Romano

*

Poema de Daniel Mauricio

Dos achados e perdidos

Minha vida

Só passou a ter sentido

Depois

Que eu encontrei você.

*

ESTRELAS E RISOS de Solange Chemin Rosenmann

As nossas almas

se tocam

delicadamente

sem nunca

nos tocarmos

a eternidade

é nossa

cá embaixo

ouvem-se risos

são as estrelas

a nos acolher

no infinito.

Em síntese: O amor é sempre um sentimento que inspira poetas, escritores e artistas. Alguns consideram que o amor é maior poder que conhecemos. O amor é o motor invisível que move o mundo.

Feliz dia dos Namorados para todos os que amam!