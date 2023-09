Ponta Grossa em festa - Crônica de Favio Madalosso Vieira

SEXTA-FEIRA, 15 DE SETEMBRO DE 2023

Bom-dia, amigos!

Publicidade

Publicidade

Bom-dia, Princesa querida! Hoje, nesta data tão especial, é teu dia, teu aniversário, dia de festejarmos porque amamos este torrão que nos acolhe, que de nós recebe o trabalho em troca da hospitalidade das campinas verdejantes, da terra boa e fértil, das águas dos rios Pitangui, Tibagi, Botuquara, Cará-Cará, do céu muito azul que, na limpidez do ar sem poluição, deixa passar os raios benéficos e dourados do Sol que ilumina e aquece a cada um de nós, ponta-grossenses orgulhosos da terra natal.





São 200 anos de trabalho, de lutas pelo progresso. É aniversário da minha cidade e temos o tradicional desfile, que não nos deixa esquecer de tudo o quanto temos aqui: as escolas que constroem o homem do futuro, as guarnições militares que nos oferecem proteção, o Corpo de Bombeiros que nos dá segurança, as entidades de manutenção do tradicionalismo que nos asseguram o passado. Tudo muito presente no dia a dia da Princesa dos Campos Gerais, altaneira cidade do sul do Paraná, entroncamento ferroviário que nos deixa sempre em comunicação com o todo o mundo.

Publicidade





Ponta Grossa em festa. Ponta-grossenses em festa pela passagem de mais um aniversário, o ducentésimo. Analisando-se friamente o contexto desenvolvimentista, percebemos que o cotidiano nos proporciona a certeza de estarmos sempre crescendo, muito embora o progresso traga problemas, que também fazem parte do crescimento.





Esta terra de homens ilustres, de filhos lutadores, de pessoas de bem e interessadas no crescimento da cidade, é abençoada por Deus.





E de Fidelis Alves, trazemos estes tão expressivos versos: “Recordo os prados em volta, as belas noites de lua, o frio cortante na rua e o fulgor das tuas estrelas! Noutro lugar nunca vi, serras, cascatas formosas, lírios, mirtos; tuas rosas, benditas sejam, por tê-las! ... As ladeiras e baixadas, as praças tranqüilas, nobres, onde dormitam os pobres e pipilam os pardais ... Muita coisa está mudada, foram-se as velhas gralhas, agricultoras sem falhas que semeavam demais! ... Desde sempre a Deus peço, quero ajudar teu progresso, fazer tudo quanto possa, participar da alegria de construir teu futuro, Terra amada, Ponta Grossa!”.





Flavio Madalosso Vieira é Licenciado em Letras – Português/Francês – UEPG, 1988, tendo também cursado Ciências Econômicas e Administração; Especialista em Língua Portuguesa – PUC/MG 1991, Especialista em Redação – PUC/MG 1991, Especialista em Metodologia do Ensino Tecnológico – Cefet-PR – 1995, Especialista em Auditoria e Gestão da Qualidade – Cefet-PR e GTZ, Alemanha, 2001;Mestre em Ensino de Ciência e Tecnologia – UTFPR 2010.