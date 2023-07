Praças dos ricos e pobres e Beco da Troca - por Divani Medeiros

Um texto da professora, poeta e cronista Divani Medeiros, que descreve as praças que frequentavam os jovens nos anos 70:

Currais Novos....



Cidade linda, de muitos saberes e ditos populares.

Quem nunca ouviu falar nas praças dos ricos e pobres?

Pelo poder aquisitivo que tinha na década de setenta, se tornou nobre.

Os jovens da época sempre que iam a missa gostavam de ir à praça

E nela os amigos encontrar

A diferença está na tradição, rico ou pobre não importa a situação

O importante é entender o que a população tem a dizer

A praça Cristo Rei, denominada Praça dos pobres, próxima da igreja Matriz de Santana ficava cheia de pessoas, que se sentiam felizes.

A praça Desembargador Tomaz Salustino, nome do grande empreendedor curraisnovense, que na época foi considerado um dos homens mais ricos do mundo, na mentalidade das pessoas, só podia sentar nela quem tivesse posses.

O tempo foi passando, as coisas foram mudando, mas a tradição continua no imaginário dos moradores que residem no sítio e na rua.

E praça dos ricos e pobres até hoje continua.





Divani Medeiros

**





Beco da troca em Currais Novos





Um comércio à céu aberto

Que troca e vende objetos

Sempre cheio de novidades

Para todas as idades





O Beco da Troca, é sempre alegria

As pessoas chegam ao raiar do dia

Diversos produtos, trocados ou vendidos

Velhos ou novos recebem prestígio





Até animais tem para comercializar

O que necessitar, tem para ofertar

O negócio é no grito vem trocar ou comprar?

Isso contribui para o povo se aproximar





O acesso é livre às comunidades

De Currais Novos ou outras cidades

É uma diversidade de utensílios

Que se encontra para domicílio





O Beco da troca em Currais Novos

Tem tradição, história e resistência

Sobreviveu ao tempo e várias gerações

Preservar sua memória oral e escrita

Serve de legado, merece ser estudado





Divani Medeiros