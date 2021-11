Projeto Poetizar o Mundo entrega Certificados

O "Projeto Poetizar o Mundo" selecionou oito personalidades das Letras para o Certificado Medalha Cultural e Poética: Ale Abdo, Roseni Abou Adal, Franccis Yoshi Kawa, Jéssica Iancoski, Sheina Lee, Joevania P., Geraldo Magela e Xandy Novaski. Parabéns pelo trabalho realizado!



Ale Abdo

Alexandre Abdo (Nome artístico: Ale Abdo) é Jornalista, Artista Plástico, Designer Gráfico, Poeta e Escritor. Formado em Jornalismo é apresentador, Diretor de TV, Ator e Radialista.CEO da Tv Channel Network; Doutor Honoris Causa em Comunicação pela FEBACLA.Embaixador da Paz pela UPF - Universal Peace Federation.Embaixador da Paz pelo Cercle des Ambassadeurs de la Paix.Embaixador das Artes, Letras e Cultura pela Diviné Academié.Comendador pela FEBACLA - Federação Brasileira dos Acadêmicos das Ciências Letras e Artes. Comendador pela ABRASCI.CEO - Alegria de Pet (Proteção e Causa Animal).

Acadêmico Imortal em 13Academias de Ciências, Letras e Artes.









Franccis Yoshi Kawa

Franccis Yoshi Kawa é brasileiro, natural de Arapongas, Paraná. Formado em Ciências Contábeis pela UFPR. Participou da Oficina "Como Escrever Livros", da escritora Isabel Furini. Publica no site Recanto das Letras.

Franccis é autor do romance “Ajoelhar jamais” - em parceria com Helena Douthe. O livro foi lançado pela editora Appris em 2017. Também em parceria, escreveram o livro "Os Velhacos", lançado pela editora Insight. Publicou solo "Um Olhar no Mirante", na Amazon. Seus contos estão na Revista Carlos Zemek de Arte e Cultura.









Geraldo Magela

Geraldo Magela é poeta, editor, performer, produtor cultural, ator e educador. Nasceu em 1956, em Minas Gerais. Trabalha na Fundação Cultural de Curitiba, coordenando a Feira do Poeta de Curitiba.

Entre os livros publicados destacamos: Bendita Boca Maldita, poemas, 1982; Os Calombos dos Quilombos, poesia afro; 1983.; Se Metamorfose, poemas concretos, 1984.; Coletânea da Revista Feira do Poeta, poemas, 1986; Poesygynyka, poesia em rolo de papel higiênico – 1986.; Os Mamilos de Vênus, poemas eróticos – 1986; O Homem é Produto do email, microcontos – 2015; O Rebu do Urubu e o Legado do Leão, infantil.

Geraldo Magela é autor dos projetos: Varal da poesia, 1983; Domingo na Feira, projeto de incentivo a pratica da leitura, 2008; Leitura no Banheiro Público e nas Praças Pública, 2011; CuTUCando a Inspiração, intervenções poéticas, 2013.









Jeovania Pinheiro

Jeovania Pinheiro (Nome artístico de Jeovania P.). Poeta e professora, Mestre em Filosofia. Livros individuais publicados: “Palavras Poéticas”; “Poeticamente Entre Versos & Bocas”; “A-M-O-R”; “Quem abriu a boca da pedra”; “Re[s][x]istência”. Coletâneas que organizou: “O Livro das Marias”; “Escrituras Negras_ A Mulher que Reluz em Mim” e “O Livro das Marias II”; E atualmente está organizando “Escrituras Negras II_ As Marcas”, “Sinergia”.









Jéssica Iancoski

Jéssica Iancoski: Jéssica Iancoski é escritora, poeta e artista plástica. Publicou seus trabalhos em várias antologias e em revistas (Acrobata, Casssandra, Arara, Quatetê e outras). Teve o poema “Rotina Decadente” reconhecido pela Academia Paranaense de Letras. É idealizadora do Toma Aí Um Poema - o maior podcast lusófono de declamação de poesias, segundo o Spotify. Com mais de 36 mil ouvintes diferentes, ao longo do tempo. Fundadora da Editora Toma Aí Um Poema, edita uma revista virtual. Organizou a da Antologia “A Poesia não é inofensiva”.

Contato: www.jessicaiancoski.com | @Euiancoski









Rosani Abou Adal

Rosani Abou Adal: Escritora, poeta e jornalista. Editora do jornal Linguagem Viva, literário mensal, desde setembro de 1989. Tem poemas traduzidos para o francês, inglês, espanhol, grego, húngaro e italiano. Participou de antologias no Brasil, Itália, França e Portugal. Exerce o cargo de vice-presidente do Sindicato dos Escritores no Estado de São Paulo.

Autora dos livros de poemas Manchetes em Versos, Cataderal do Silêncio, De Corpo e Verde e Mensagens do Momento. Foi laureada com o Prêmio Mulheres no Mercado da Secretaria Municipal de Cultura, Prêmio “Ribeiro Couto” da União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro com o livro Catedral do Silêncio, entre outros. Um dos seis poetas homenageados da 33º Psiu Cinema, realizado de 4 a 12 de outubro de 2019, em Montes Claros (MG). Faz performances poéticas. Foi jurada dos prêmios da OAB, Febraban, do SESC, Escriba, Mapa Cultural Paulista, entre outros.









Sheina Lee

Sheina Lee (Nome artístico de Sheina Leoni Handel), é poetisa e romancista uruguaia. Nascida em Montevidéu, Uruguai, em 1962, publicou 19 livros de poesia e 42 romances românticos (LGBT Românticos), além de ter participado de numerosas antologias coletivas, obtendo diversas distinções em importantes concursos literários no Uruguai e no exterior, sendo parceira além de destacadas instituições de eventos culturais nacionais e internacionais. Sheina é presidente da AVIPAF (Academia Virtual Internacional de Poesia, Arte e Filosofia).

Página literária: www.sheinalee.com









Xandy Novaski

Xandy Novaski: Jornalista, diretor de cinema, roteirista e escritor. Xandy Novaski é formado em Produção e Direção para Rádio e TV, com especialização em Roteiro para Teledramaturgia e Cinema, além das certificações em Produção de Conteúdo para Internet e Copywriter. É colaborador nos livros “Fátima – A Santa das Aparições que Mudaram o Mundo” e “Jorge – O Santo Guerreiro”, ambos editados pelo selo Duetto da Ediouro.Foi revisor do livro “Nossa Luta – Jornada de Um Paciente com Câncer”, de Giancarllo Demartis, editado pela Giostri.Xandy atuou como crítico de teledramaturgia em diversas revistas com distribuição nacional, como a “Supernovelas”, “Só Novelas”, “Te Contei”, “Tua” e “Ponto Jovem”. Roteirizou os programas “Central de Cultura” exibido na CNT e “Da Hora” exibido ao vivo na Rede Família de Televisão.É roteirista e diretor do premiado curta-metragem “O Maior Amor de Todos”. Porém, foi trabalhando no roteiro e direção do longa-metragem “Quando Chega a Hora de Esquecer” que Xandy deteve a atenção da grande mídia, recebendo ainda uma Moção de Aplausos pela Câmara de Vereadores de Campos dos Goytacazes / RJ, além de uma Menção Honrosa pela direção da obra vinda do produtor do filme. Pelo conjunto de sua obra, em 2018 recebeu o prêmio “Profissionais do Ano”, em Curitiba.