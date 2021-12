Sarau do lançamento do e-book Melhores poemas 2021

O Projeto Poetizar e o Mundo e a Academia Virtual Internacional de Poesia Arte e Filosofia realizaram um Sarau para lançar o e-book "Melhores poemas 2021", em 11 de dezembro.



Participaram: Isabel Furini, Elciana Goedert, Daniel Mauricio, Katia Sentinaro, Maria Antonieta Gonzaga Teixeira, Sonia Cardoso, Rita Delamaro, Sheina Lee, Divani Medeiros e Maria Teresa Freire.



Poemas de Elciana Goedert:

Poema que ela escreveu em homenagem ao seu "irmão caminhoneiro".



IRMÃO CAMINHONEIRO

Lá vai ele pela estrada

Segue firme na missão

Dias árduos de jornada

Dormindo no caminhão



Vai tranquilo nas retas

Apreciando a paisagem

Essas são as prediletas

As bençãos da viagem



Com firmeza no volante

Atento em vias sinuosas

Prevê o que vem adiante

Nas curvas mais perigosas



Sobe a serra lentamente

Pois a carga lhe segura

É um motorista prudente

Proteger o outro é bravura



Segura o freio na ladeira

Não se arrisca na banguela

Sabe que se der bobeira

A ação trará uma sequela



Assim sentado na cabine

Já conheceu o seu país

Roga a Deus que o ilumine

Na vida que sempre quis



Um dia roda aqui perto

Noutro longe pra dedéu

Seu destino é tão incerto

Mas dirigir é seu troféu



Em dias de dificuldade

Deixa a família pra viajar

Enfrenta o vírus e a saudade

O Brasil não pode parar!



Elciana Goedert (Ciça)



DÁDIVAS



Não há maior virtude

Do que se ter gratidão

Esta é nobre atitude

Essencial na formação



Um indivíduo ingrato

Sempre magoará alguém

Reclama, “cospe no prato”

Olha pra vida com desdém



De amanhecer a amanhecer

Demos graças ao que temos:

Vida, saúde, e o que obtemos



Pois de tudo o que recebemos

Sempre há o que se agradecer

E ao outro, ainda posso oferecer!



Elciana Goedert (Ciça)



**



NOSSAS MÃOS

Katia Sentinaro



Hoje não pedi ao anjo coisa alguma,

Como uma vez, comigo, sei que aconteceu.

Não desejei nem pressenti a morte num segundo,

Mas mesmo assim surgiu e trouxe, de novo, o breu.



Ao segurar firme minha mão na sua,

Queria garantir a vida dela em mim

Prometi, pensando ser possível tal proeza,

Mas tal poder pertence a Deus, no início e fim.



Ao segurar firme sua mão na minha

Queria, antes ter (não dar) mais segurança,

Mas um papel trocado a vida desalinha

E eu virei mãe da minha mãe criança.



GATO NA ESCOLA?

Katia Sentinaro





Enigma sem equação,

A frase sempre incompleta,

Miados em ebulição,

Um felino em descoberta.



Da letra “g”, do abecedário,

Ao pelo do microscópio.

O leite, é quem derrama no armário,

Um personagem de Pinóquio



Animal, na biologia,

Curioso substantivo concreto.

É o gato da cartilha,

Não consegue ser discreto.



Poemas de Daniel Maurício:

Poética 1

E o brilho

Que ela tinha nos olhos

Tinha nome.

Pena,

Que não era o meu.







Poética 2

Por ti

Me despi de todas as folhas

Que me cobriam.

Revelei minha alma.

Perdoado pelo amor

Me vesti de flor

Só para perfumar

Os teus lençóis sagrados.

Daniel Mauricio





Poética 3







Solidão

É quando

Só as batidas das horas

Respondem ao silêncio.

Daniel Mauricio





Poética 4





Nas luzes de Manhattan

Embriagam-se meus olhos.

Ao som de uma música azul,

Bebo as estrelas

Numa taça borbulhante.

A ausência de um amor

Com letras maiúsculas,

Arde o meu peito.

E pelas ruas noite a dentro,

Sedento,

Tão cioso me reinvento.

Daniel Mauricio

*



Poemas de Rita Delamari:



TRAÇOS DE HELENA



Um talento, desabrochava,

tamanha a sensibilidade,

cristalino, no poema A lágrima

que a doce Helena publicava.



Paisagem Interior, ao seu pai.

No piano, o seu universo!

Perceptível a vivacidade,

ao ensaiar os seus versos.



Com seu amor pela leitura,

lecionar, vontade incontida.

Qual um anjo de candura,

o sorriso da mestra querida!



Arauta, de uma síntese poética,

seu traço no Haicai ela deixou,

poemas de tanta beleza estética!

No Brasil, a senda desbravou.



Com firmeza e muita maestria,

a delicadeza de um colibri,

brilha cá, uma estrela e sua poesia:

Do Paraná, a nossa Helena Kolody!



Rita Delamari



A BAILARINA



Um dia, ela pensou:

– Quero ser uma bailarina!

O palco ainda não conquistou,

era um sonho de menina!

Cresceu e seu sonho realizou.

Então, chegou o grande dia!

O teatro lotado, energia

exalava...

Ao som de suave piano

bailava...

Sua roupa, tão alva,

brilhava...

No contraste com as luzes,

O brilho dos diamantes,

na tiara que à cabeça trazia,

e bailava e sorria...

E no final do espetáculo,

flores ela recebia...

Quando os olhos ela abriu,

uma janela ela viu.

Então, percebeu que, em seu quarto,

acordou...

Era um sonho de uma bailarina,

que no espetáculo não estreou...

Apenas sonhou...

Ser uma grande bailarina,

sonhou!



Rita Delamari





*

Poemas de Sonia Cardoso: Saudação Homenagem a Regina Bustolim

Regina que queria

Ser rainha da praça,

Do povo, do poema

Tua generosa e colorida

Figura,permeia o

Lúdico sonho em que

Te vi pelos pingos

Da chuva, cabeça colorida

Óculos,gueixa de requixá

Percorrendo o espaço

Da poesia na praça

Do povo, não o santo

Certamente não te

Enjeitou,ele entende

De palavras performáticas.



Sonia Cardoso.





O vento

Os sopros são de desistência,

tempo de parar, cansaço

Extremo, vendaval

De desesperança

Morte dos pares

Doenças, sequelas

Sem doce, sem sal

Nem leituras noturnas

Passos errantes, olhos lagrimejantes.



Sonia Cardoso.

*

Poemas de Maria Antonieta Gonzaga Teixeira:



O Sabor do Encanto



À sombra do manacá da serra

O brilho da lua cheia

Entra pela clareira dos galhos

Das folhas e das flores

Com o sabor do encanto

Ilumina minha mente

E meu coração.



Debaixo do manacá da serra

Sonho com as juras de amor eterno

E das carícias de teus beijos.

Em devaneio

Divago…

Atolada de ternura

De amor e de paixão.



Sonho com tuas mãos suaves

Que acariciam meu corpo

Levando – me às nuvens de desejos

Desejos de estar contigo

Desejos de entrar no mar

Ambição de alcançar as nuvens

Nuvens densas de bem-querer

Com o sabor de sedução

Sedução do desejo ardente

Do desejo de Gratidão!!



Maria Antonieta Gonzaga Teixeira – Acadêmica da AVIPAF Cadeira 10.

Castro-Paraná-Brasil.

*



Destino



Vida é ponte cujo final não se vê.

A beleza está na travessia

daquelas pequenas alamedas

que não estavam no mapa

quando se planejou a viagem.



Não é preciso ter certeza do destino.

Viva a vida e vida plena de alegria,

não perca as oportunidades:

mais ação e menos preocupação.



A vida só tem sentido quando

solidária com todas as pessoas.

Absolutamente todas. Isso cria

conexões com pessoas felizes,

gerando novas visões de mundo

com histórias e novos sorrisos.



A vida traz felicidade,

a criatividade inventa,

o coração dá o caminho

e a vontade conquista.



Maria Antonieta Gonzaga Teixeira.

Acadêmica da AVIPAF Cadeira 10.



*

Poema de Isabel Furini





PREFERÊNCIAS



preferem

o abismo

e o céu opaco

esses poetas

loucos

que misturam

o espanto

com seus versos

mancos



poetas

sempre agitados

por virulentas paixões

e machucados

pelo açoite da sol





Isabel Furini - Acadêmica da AVIPAF- Cadeira 1







*







Poema de Divani Medeiros



O dia amanhece,

o sol nasce sorrindo

contempla a natureza com rara beleza

As flores acordam, para perfumar e encantar,

encontram as abelhas colhendo o néctar

para o mel fabricar.



O dia amanhece, borboletas bailam, rodopiam no ar,

e pousam nas flores para descansar

Pássaros cantam, e voam com atenção,

pousam no ninho e protegem os filhotes das garras do gavião.

A lua nasce, ilumina a noite fria, que arrepia

Clareia a areia do mar, anima os casais a namorar

As estrelas, com um brilho que reluz,

deixam a vida leve, calma e com luz

O dia amanhece, a chuva cai com pingos fortes

que molham as plantas que da terra se levantam.

O arco-íris aparece no céu, prende a atenção das crianças,

deixando alegria e esperança

A importância do dia, no universo,

é percebida com amor,

na essência da vida e o mistério do criador.



*

Poema de Maria Teresa Freire





Manhã quieta

Solvência no ar

Mesmo na rua vazia

Ambiente fechado

Son Internos

Conversas, risos

Músicas, ecos

Vida entre paredes

Que não se arrefect

Que luta

Na constância do

Desejo de

Soltar-se liberar-se

Voar nos espaços

Que abertos

Aguardam sua

Efervescência

Sua palpitação, sua ânsia

de ser vivida!







Poema de Sheina Lee

(en español)

Si algún tú me amaras

Sheina Lee





Si algún día tú me amaras,

me volvería poesía,

primavera enmorada,

con rosas y golondrinas;





agua fresca en la cascada

cuando la luna titila,

mientras escucha a tu alma,

que está soñando ser mía,





en cada noche callada ,

angeles que nos espían,

vestidos de remembranzas,

haste ver llegar el día…





Si algún día tú me amaras,

regresaría la dicha,

sin decir una palabra,

al mirame en tus pupilas.





esas que yacen calmadas,

y con dulzura me miran,

recostadas en la almohada,

mientras mi boca suspira,





de pronto la madrugada,

sobre nosotros respira,

comprendió cuanto me amas,

y va llegando tranquila,





roza firme a la ventana,

en nuestros cuerpos se inspira;

Cupido le dio su magia,

y a nosotros, más poesía.



**