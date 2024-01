Transpondo as barreiras - Jucélia Betinardi e Isabel Furini

A vida não tem somente momentos de felicidade.

Muitas vezes, a vida exige determinar-se, lutar.

O texto de Jucélia Betinardi nos orienta na difícil arte de viver.





Na vida encontramos muitos obstáculos, mas nem por isso devemos desistir. Devemos enfrentá-los sempre com a cabeça erguida, superando todos os limites. Há dias em que nada parece dar certo, mas mesmo assim nunca devemos desistir dos nossos objetivos. Se soubermos valorizar mais as nossas vidas, seguiremos com mais alegria no dia a dia do nosso trabalho. Enfim, Deus deu a vida para ser bem vivida e não para desperdiçarmos nosso tempo com coisas mesquinhas que o homem inventa. Sempre estarmos em paz com nós mesmos, para que todos também sintam esta paz interior, tornando assim a vida muito mais fácil para seguir em frente. Jucélia Betinardi é escritora.

Na continuação um poema de motivação:

Alma de leão

Isabel Furini

Para viver no mundo de hoje

(onde pululam a indiferença e a agressão)

é preciso construir uma ponte levadiça

para proteger o próprio coração

é imperioso construir uma torre de vigilância



onde a alma alerta e cautelosa

possa treinar

a estratégia dos arqueiros

que protegiam os muros dos castelos

- a flecha é o pensamento

e ela não deve ser desviada pelo vento

para vencer é preciso ter

o coração poderoso de um leão.

**