Trovas Tema MULHER - por José Feldman

Convidamos José Feldman (Campo Mourão/PR) para comemorar com trovas o Dia da Mulher em 8 de março de 2024. Feldman é um poeta trovador premiado em concursos de trovas, como Ribeirão Preto, Nova Friburgo, Curitiba, Santos, etc., criou o blog http://singrandohorizontes.blogspot.com.br em 2007, e http://florilegiodetrovas.blogspot.com.br, em 2016. Idealizador e editor dos ebooks Chuva de Versos com mais de 400 números, O Encanto das trovas, Florilégio de Trovas, Folhetim Literário Desiderata e O Voo da Gralha Azul.

Recebeu honrarias (Brasil e Suiza): Medalha de Mérito Cultural da Academia Pan Americana de Letras e Artes; Mérito Cultural da Academia Brasileira de Trovas; Medalha de Mérito Cultural Euclides da Cunha da Academia de Letras do Brasil, em Berna/Suiça; Medalha Heitor Stockler de França, da UBT Paraná; Prêmio Mahatma Ghandi, de Liderança pela Paz, do Rotary Club de Taubaté Oeste; Prêmio “União Cultural – Monteiro Lobato”, do Movimento União Cultural, de Taubaté/SP. É Doutor “Honoris Causa” da Academia de Letras do Brasil.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





TROVAS

Amor! És qual uma rosa,

Publicidade

cuja corola ao se abrir,



exibe a mulher formosa.



Publicidade

que é o meu mais doce elixir!



José Feldman



Publicidade

*

A mulher me deixa rouco,



Publicidade

Pois. quando grito que a adoro,



ela sai...e eu fico louco!!!



Publicidade

Não sei se rio...ou se choro!...



José Feldman

Publicidade

*

A mulher se faz presente

todo instante com fervor.



Carrega em si a semente



que planta um mundo de amor.



José Feldman

*

– Falar dela?! … Que bobagem!



Quero, de onde ela estiver,



que ela ouça esta mensagem:



– És uma deusa… mulher!



José Feldman

*

Ir morar no paraíso...

viver qual bem lhe convier...



é como rir sem sorriso,



se não tiver a mulher



José Feldman

*

Mulher!... Eu posso afirmar...



Digo com toda certeza:



- ao acordar ou deitar,



tens a divina beleza.



José Feldman

*

Quem será o bem-me-quer,



a iluminar os meus dias?



És tu! Ó, linda mulher…



trazendo um mar de alegrias.



José Feldman

*

Se for justa e comedida



nas coisas que ela fizer



terá, no livro da vida



perene o nome... MULHER! …



José Feldman