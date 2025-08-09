Colégio Maxi homenageia o fundador Virgílio Tomasetti e personalidades da educação londrinense

Reconhecimento, gratidão e celebração. Foi em clima de alegria que o Colégio Maxi realizou uma noite memorável que uniu passado, presente e futuro em homenagem às pessoas que fizeram e fazem parte da trajetória da instituição. Com a presença de professores, gestores, equipe pedagógica, autoridades e convidados, o Maxi realizou a entrega de novas salas do Ensino Médio que, além dos espaços físicos renovados, ganharam nomes próprios de pessoas que ajudaram a construir o Maxi de hoje.





O professor e fundador do Maxi, Virgílio Tomasetti foi um dos homenageados, lembrado pela sua decisão em dar o primeiro passo para transformar um sonho em realidade, dando vida ao projeto que mudaria para sempre a história da educação em Londrina. Ele foi representado no evento pela filha Rafaela Tomasetti que, emocionada, relembrou o compromisso do pai com a educação de qualidade, humana e transformadora.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Os professores Marco Aurélio Batyras e Cássia Gimenes Barcaro também foram homenageados na noite. Batyras, professor no Maxi desde 2001, foi reconhecido como um educador completo que acredita que ensinar é sobre acreditar, acolher, motivar e revelar o potencial de cada aluno. Cássia, que fez parte da essência do Maxi desde a sua fundação, ajudou a construir o projeto pedagógico que uniu excelência, inovação, afeto e resultados, e que neste ano retorna como diretora pedagógica do pré-vestibular Maxi e do projeto ConnectX que levará educação de qualidade gratuita aos estudantes do último ano do ensino médio de escolas públicas do Paraná.





A iniciativa das homenagens foi do anfitrião da noite, Bruno Chaves, CEO do grupo Giusto 5 e mantenedor do Maxi. “Minha primeira missão aqui foi conhecer a história do colégio e das pessoas que trilharam esta jornada de quase quatro décadas. Essas foram as primeiras homenagens de muitas que ainda virão. Estamos investindo em espaços renovados e preparados para o futuro e vamos nomeá-los com nomes de pessoas que deixaram e deixam marcas duradoras na história do Maxi. Está sendo uma forma de devolver a história de Londrina para Londrina”, afirmou.

Publicidade





O evento ainda contou com a presença do jornalista Ariel Palácios, correspondente internacional da Globonews que veio especialmente à cidade para prestigiar a homenagem ao professor Virgílio Tomasetti. Vários vereadores também estiveram presentes, em especial o presidente da Câmara Municipal, Emanuel Gomes, que reforçou o apoio da Câmara ao projeto inovador do Colégio Maxi, o ConnectX, além de ter sugerido que a Praça, em frente ao Maxi, receba o nome do Professor Virgílio.

A diretora geral do Maxi, Débora Durães, comandou o cerimonial de homenagens, agradecendo a cada um por prestigiarem este momento de grande emoção a toda a equipe do colégio. “Mais do que uma inauguração, esta foi uma noite de reconhecimento e gratidão”, destacou.

Publicidade











