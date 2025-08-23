Debate em destaque

Foi um sucesso o workshop realizado na quarta-feira (19) pelo Núcleo Evoluir – especializado em psicoterapia e saúde – sobre a Norma Regulamentadora 1 (NR-1), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que no ano passado estabeleceu novas diretrizes para o mundo corporativo, tanto para setores diretivos quanto para colaboradores. Aberto ao público e direcionado a empresários, o encontro em formato de bate-papo reuniu mais de 80 participantes. Na foto, os palestrantes: o advogado Lucas Arambul Bana, a psicóloga Silvia Rocha, a diretora do Núcleo Evoluir, psicóloga Sephora Cordeiro, a mediadora do workshop, psicóloga Amanda Rossi, e o médico do trabalho Paulo Carvalho.