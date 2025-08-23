Dr. Diogo Alvino se especializa na Suíça

O cirurgião bucomaxilo Dr. Diogo Alvino acaba de participar de uma especialização internacional na Suíça, no prestigiado IBRA – International Bone Research Association, referência mundial em pesquisa e inovação na área da reconstrução óssea e facial.





O encontro, realizado em Basileia, reuniu 25 cirurgiões de grande expressão da América Latina, selecionados para trocar conhecimento e se aprofundar nas técnicas mais avançadas de reconstrução personalizada de alta complexidade.





Sempre em busca de atualização constante, Dr. Diogo mergulhou em estudos que unem ciência, tecnologia digital e sensibilidade humana. Entre os destaques, o uso da Inteligência Artificial no planejamento cirúrgico, capaz de tornar procedimentos mais rápidos, seguros e eficazes. Mais do que inovação, esse avanço representa qualidade de vida: devolver funções vitais, autoestima e dignidade a pacientes que enfrentam grandes desafios, especialmente no tratamento oncológico.





Com essa vivência, Dr. Diogo reforça seu compromisso em trazer para Londrina o que há de mais moderno no mundo, ampliando as possibilidades de cuidado e tratamento. Um orgulho para a cidade e um ganho incalculável para seus pacientes.



