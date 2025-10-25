Labcenter comemora Dia do Médico e festeja seus 25 anos em Sertanópolis Laboratório homenageia a classe médica e destaca duas décadas e meia de investimento em tecnologia, atendimento humanizado e serviços de excelência Receba nossas notícias NO CELULAR WhatsApp Telegram WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.

O Labcenter, um dos principais centros de medicina diagnóstica do interior paranaense, com sede em Sertanópolis, comemorou o Dia do Médico com um coquetel especial que também marcou seus 25 anos de atuação. O evento, realizado dia 16 de outubro, reuniu cerca de 100 convidados, entre médicos parceiros, colaboradores e autoridades de Sertanópolis, Primeiro de Maio, Sertaneja, Rancho Alegre e Londrina – cidades onde o Labcenter está presente.



Desde sua fundação em Sertanópolis, o Labcenter vem se destacando pelo investimento contínuo em tecnologia de ponta e equipe qualificada. O laboratório, fundado pelo casal Doris e Rodrigo Araújo, nasceu da paixão pela Bioquímica e da visão de oferecer serviços diagnósticos de excelência, comparáveis aos grandes centros, porém com atendimento próximo e acessível.

Ao realizar um evento para homenagear os médicos, o Labcenter reafirmou sua relação de parceria e colaboração com os profissionais que são fundamentais na missão de cuidar da saúde da comunidade.

No Labcenter, temos o privilégio de trabalhar lado a lado com médicos excepcionais, construindo uma parceria que vai muito além dos exames e diagnósticos. É uma relação de confiança mútua, de respeito e de compromisso compartilhado", frisou o diretor Rodrigo Araújo.

O centro se destaca pela abrangência de seus serviços, que incluem exames laboratoriais, ultrassom, eletrocardiograma e medicina do trabalho. Em sua matriz em Sertanópolis, oferece também uma Clínica de Especialidades Médicas, com uma equipe de profissionais em áreas como Pediatria, Ginecologia, Urologia, Ortopedia, Neurologia, Vascular, Gastro, Oftalmologia, além de Clínicos Gerais e atendimento em Nutrição e Psicologia.