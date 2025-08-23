Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Negócios

Geum Imob, a campeã de vendas do Estância Albatroz Residence

Ana Maziero
23 ago 2025 às 10:57

Compartilhar notícia

Geum Imob, a campeã de vendas do Estância Albatroz Residence
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Noite de festa no Estância Albatroz Residence, nas últimas horas, com jantar especial e premiações à Geum Imob, a campeã de vendas do empreendimento.

Foram mais de 100 vendas feitas pela Geum Imob em menos de 45 dias. Um sucesso que se soma ao êxito do Estância Albatroz Residence, um case inédito no mercado imobiliário nacional, com mais de 300 lotes comercializados em pouco mais de um mês.

“Este momento é de celebração pelo sucesso do Estância Albatroz Residence e pelo impecável trabalho do time da Geum Imob, campeã de vendas de nosso empreendimento”, afirma a CEO da Pitol Empreendimentos Imobiliários, Cristiana Pitol Grassano.

Desenvolvido pela Família Pitol, sinônimo de tradição e credibilidade, o Estância Albatroz Residence conta com a gestão da Taboada Negócios Imobiliários e promete transformar e trazer novos capítulos à região da Estrada da Bratislava. “O produto, com inúmeros diferenciais, o preço e a parceria com as imobiliárias, como a Geum Imob, campeã de vendas, foram decisivos para este sucesso”, destaca Luiz Henrique Taboada.

Para José Vinicius Munhoz Pinto, CEO da Geum Imob, é gratificante oferecer um produto como Estância Albatroz Residence, com “tanta qualidade e a certeza de entrega”. Nas palavras de Renato Gomes, COO da Geum Imob, o resultado superou todas as expectativas. “Eu não me lembro qual foi a vez que um empreendimento atingiu tamanho sucesso”. As fotos de Bruno Ferraro mostram mais

mercado mercado imobiliário
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas