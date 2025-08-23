Geum Imob, a campeã de vendas do Estância Albatroz Residence

Noite de festa no Estância Albatroz Residence, nas últimas horas, com jantar especial e premiações à Geum Imob, a campeã de vendas do empreendimento.



Foram mais de 100 vendas feitas pela Geum Imob em menos de 45 dias. Um sucesso que se soma ao êxito do Estância Albatroz Residence, um case inédito no mercado imobiliário nacional, com mais de 300 lotes comercializados em pouco mais de um mês.



“Este momento é de celebração pelo sucesso do Estância Albatroz Residence e pelo impecável trabalho do time da Geum Imob, campeã de vendas de nosso empreendimento”, afirma a CEO da Pitol Empreendimentos Imobiliários, Cristiana Pitol Grassano.



Desenvolvido pela Família Pitol, sinônimo de tradição e credibilidade, o Estância Albatroz Residence conta com a gestão da Taboada Negócios Imobiliários e promete transformar e trazer novos capítulos à região da Estrada da Bratislava. “O produto, com inúmeros diferenciais, o preço e a parceria com as imobiliárias, como a Geum Imob, campeã de vendas, foram decisivos para este sucesso”, destaca Luiz Henrique Taboada.



Para José Vinicius Munhoz Pinto, CEO da Geum Imob, é gratificante oferecer um produto como Estância Albatroz Residence, com “tanta qualidade e a certeza de entrega”. Nas palavras de Renato Gomes, COO da Geum Imob, o resultado superou todas as expectativas. “Eu não me lembro qual foi a vez que um empreendimento atingiu tamanho sucesso”. As fotos de Bruno Ferraro mostram mais

