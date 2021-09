Setembro Amarelo, um alerta para os pais

Oiê, hoje quero trazer uma reflexão sobre algo que eu considero muito importante e delicado ao mesmo tempo, pois trata-se da exposição de nossas vidas e privacidade nas rede sociais, até que ponto será que é divertido?

Quando começamos a compartilhar nosso dia a dia com milhares de pessoas que nunca vimos, (será que) "esquecemos" de nos perguntar: Até que ponto devemos expor o cotidiano e a privacidade de nossos filhos, pais, avós, família em geral?

Imagine se você estivesse na busca incessante para ser um "influenciador(a) digital" e acabou fazendo de tudo para receber milhares de likes ou seguidores e para isso postou algo constrangedor seu mesmo ou de seus familiares.

Você já parou para pensar daqui há 10 anos o impacto desta postagem? Talvez você e outras pessoas que viram nem se lembrem, mas e na vida do seu filho(a) por exemplo? E quando ele(a) estiver na infância ou pré adolescência na fase escolar, como ele irá se sentir caso um coleguinha venha fazer bullying? Será que ele também achará graça?

Por que estou falando sobre isso?

Estou escrevendo porque estamos no mês amarelo, no mês da prevenção do suicídio. Inclusive neste último domingo dia 05/09 eu assisti uma reportagem no Fantástico da rede Globo sobre a cantora Walkyria Santos que perdeu um filho de 16 anos depois de ter recebido inúmeras críticas sobre uma postagem feita.