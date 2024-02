A sete meses das eleições, vereadores de Londrina aprovam reajuste de salários e de cargos comissionados

A sete de meses das eleições municipais, a Câmara Municipal de Londrina aprovou, em segundo turno, na sessão dessa quinta-feira (29), o projeto de lei 20/2024 que prevê a recomposição de 3,82% dos vencimentos dos próprios vereadores. Mesmo diante da pressão de setores da sociedade civil organizada, ninguém mudou de voto e o placar do primeiro turno se repetiu com 11 vereadores favoráveis e 9 contrários.





Com a medida, o salário dos vereadores deve sair de R$ 13,6 mil para R$ 14,1 mil já neste ano e é retroativo a fevereiro. O projeto de lei segue para a sanção do prefeito de Londrina, Marcelo Belinati (PP).

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Em votação apertada, com 10 votos favoráveis e 9 contrários, a Câmara também aprovou de forma definitiva o projeto de lei 19/2024 que trata de um minireforma adminstrativa e cria dois novos cargos de direção e o cargos de ouvidor, todos comissionados, sem necessidade de concurso público e sem dispositivo que obrigue a indicação de servidores de carreira para as funções. O salário de diretor de Comunicação e Mídias e de Diretor Administrativo será de R$ 19,112,38 e do ouvidor R$ 16.675,56. O projeto de lei também inclui que o cargo de Diretor Legislativo, que existe desde 2018, passa a ser equiparado com as demais diretorias criadas.

Publicidade





O projeto de lei que cria os novos cargos comissionados com supersalários foi apresentado em 2022 pelo então presidente da Casa Jairo Tamura (PL), mas foi retirado de pauta após pressão popular. Desta vez, defendido pelo atual presidente da Câmara Emanoel Gomes (Republicanos), a medida passou em segundo turno com poucas manifestações de parlamentares em plenário.





Único membro da Mesa Executiva a votar contra o vereador Beto Cambará (Podemos) justificou que o momento econômico não é apropriado para aumento de gastos com criação de cargos e recomposição salarial. "A cidade está precisando de tanta coisa, não é o momento para isso, e ainda de pensar em reajuste futuro." Questionado sobre os cargos, Cambará acredita que o cargo de ouvidor poderia ser criado, mas é contra novas diretorias. "Como veio o pacate junto, decidi votar contra os novos cargos".