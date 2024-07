Polícia conclui que casal foi morto por engano enquanto dormia em Ponta Grossa

Com a conclusão do inquérito, os seis primeiros homens identificados tiveram a prisão temporária convertida em preventiva pela justiça. As diligências policiais prosseguem a fim de localizar o sétimo envolvido.

"Apurou-se que um dos deles objetivava matar um desafeto por ciúmes, pois tal indivíduo já teria mantido um relacionamento amoroso com sua atual companheira. O outro, por sua vez, desejava a morte do mesmo homem em razão de uma prisão sofrida em 2019 e que ele acreditava ter sido motivada por delação", explica o delegado da PCPR Luiz Timossi.

Dois dos envolvidos, incluindo o mandante, foram presos em 14 de maio deste ano em Jaraguá do Sul e Florianópolis, em Santa Catarina. Outros quatro foram presos no mês de junho na mesma cidade em que ocorreu o crime.

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) concluiu, nesta segunda-feira (22), o inquérito que investigava a morte do casal Luiz Arthur Bach Xavier e Rubiane Aparecida Mayer, ocorrido em 30 de setembro de 2023 em Ponta Grossa (Campos Gerais). O casal foi morto por engano.

De acordo com o apurado, a negociação entre pelo menos um dos mandantes e os quatro executores do crime aconteceu em uma loja de conveniências, localizada no bairro Boa Vista, e teria contado com a participação do proprietário do estabelecimento.





Após traçarem o plano, os indivíduos se deslocaram ao local do crime em um veículo, que já foi apreendido pelos policiais. Eles encontraram a motocicleta do alvo estacionada em frente à residência e acreditaram que ele estivesse dentro do local. Na casa, dois deles efetuaram diversos disparos de arma de fogo em direção às vítimas, que dormiam no momento e não tiveram qualquer chance de defesa.





As investigações apontaram que os criminosos buscavam matar um indivíduo que possui histórico de envolvimento com tráfico de drogas e que era vizinho das vítimas. Com relação ao casal, foi apurado que eles não possuíam qualquer relação com práticas criminosas.





Pelo crime, eles deveriam receber R$ 1 mil, mas ao descobrirem que haviam executado as pessoas erradas, os mandantes pagaram apenas R$ 400.