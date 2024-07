Mulheres pedem respeito, paz e o fim do feminicídio em Londrina

"Chega de violência." "Não é não." "Pela vida." As frases proclamadas em um só coro cobravam o fim da violência contra as mulheres. A luta é pelo direito de ir e vir, de se vestir como quiser, pela igualdade de salários e de direitos. A luta é pela vida e pelo direito de vivê-la. Dezenas de pessoas se reuniram nesta segunda-feira (22) em frente à Catedral de Londrina para protestar pelo fim do assassinato de mulheres.







Organizada pela Semipi (Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa), a 2ª edição da Caminhada do Meio-Dia foi realizada simultaneamente em mais de 90 municípios, 20 a mais do que no ano passado. O objetivo central foi conscientizar a população sobre um tipo de crime que tirou a vida de pelo menos 69 mulheres apenas nos seis primeiros meses de 2024 no Paraná, de acordo com o relatório divulgado pelo Lesfem (Laboratório de Estudos de Feminicídios).



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Diretora executiva da Semipi, Deise Tokano afirma que é fundamental envolver na luta pelo fim da violência contra as mulheres. “É uma responsabilidade de todos porque quando uma mulher morre, todos são afetados”, afirma.







Ela aponta que ações educativas e de conscientização vêm sendo realizadas em todo o Paraná desde a criação da pasta, no ano passado, mas reforça que é necessária uma mudança cultural. “As crianças têm que crescer sabendo que a violência não é o caminho”, reforça.



Publicidade





Encabeçando a organização do ato em Londrina, a deputada estadual e procuradora da Mulher Cloara Pinheiro (PSD) aponta que o Paraná já conta com 162 Procuradorias da Mulher, que auxiliam na garantia de defesa dos direitos das paranaenses.







Além disso, segundo ela, o Paraná também conta com 61 “salas lilás”, alocadas nas centrais de Flagrantes como forma de garantir a acolhida de mulheres vítimas de violência após o horário de funcionamento das delegacias da Mulher. Em Londrina, a sala começou a operar em maio.

Publicidade