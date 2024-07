Procon-PR fez, em média, 570 atendimentos por dia no primeiro semestre do ano

Os canais próprios do Procon-PR receberam 54.997 requerimentos entre 1º de janeiro e 28 de junho, sendo que 42,6% foram atendimentos presenciais, 30,6% online, 26,3% por telefone e um pequeno número, que responde a 0,5% dos pedidos, foi através de correspondências. Já pela plataforma consumidor.gov, que é do governo federal e direciona o atendimento aos estados, foram 46.282 reclamações no período.





Problemas com cartões de crédito e débito fizeram com que bancos, financeiras e administradoras de consórcios liderassem as reclamações dos consumidores no período. Foram 18.790 atendimentos prestados pelo Procon-PR no primeiro semestre relacionados aos serviços prestados por essas instituições. As operadoras de telefonia também respondem por um grande número de reclamações dos consumidores, com 11.007 feitas no período.





Nota Paraná devolveu R$ 160,7 milhões em créditos de ICMS durante o 1º semestre de 2024

“O Procon pensa no consumidor e prima por atender as pessoas de acordo com as suas necessidades, por isso conta com diferentes canais de atendimento, prestando um serviço humanizado para facilitar a vida do consumidor”, destaca a diretora do Procon-PR, Cláudia Silvano. “Quando o consumidor tem algum problema, ele procura primeiro o fornecedor, e quando não há resultado vem ao Procon. Temos um bom índice de solução, seja nas primeiras tratativas ou mesmo nas audiências de conciliação”.