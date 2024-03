Abrigo de Arapongas completa um ano de acolhimento a mulheres vítimas de violência

O Abrigo Refúgios das Marias - Casa de Acolhimento para as mulheres vítimas de violência, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) completou um ano de existência no último dia 13 de março.





A unidade tem dado suporte para as vítimas de violência doméstica e seus filhos, principalmente nas ocorrências de final de semana e feriados, em períodos noturnos, em que as equipes policiais e guardas municipais não têm respaldo para mantê-las em segurança, até que a prisão do agressor ou a medida protetiva sejam efetivadas.



Sob a coordenação da servidora municipal Elda Barros, o espaço já atendeu cerca de 30 pessoas; entre mulheres e filhos. “Nosso maior fluxo de atendimento foi logo no primeiro mês de instalação”, disse Barros.





Segundo ela, mais do que um espaço físico provisório, o abrigo faz a ponte entre os demais serviços de segurança e socioassistenciais para as vítimas. Após o período de permanência no local, é feito um monitoramento da mulher atendida.

“O monitoramento é feito através da Patrulha Maria da Penha após a saída da vítima do abrigo. Além de um acompanhamento feito pelo Creas, atenção psicossocial e outros serviços como, entre eles, encaminhamento para o mercado de trabalho, por meio do Sine, registros junto ao Cadastro Único e outros. Ou seja, uma rede especializada para que essa vítima não retome ao ciclo de violência”, falou.

Conforme Barros, nos últimos três meses, não foram registrados acolhimentos.







A Delegacia da Mulher de Arapongas é responsável pelo encaminhamento das vítimas de violência para o Abrigo Refúgios das Marias. A sede da Delegacia da Mulher está localizada na rua Beija-Flor, 273.





