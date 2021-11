Acidente deixa seis feridos e mata mulher de 63 anos em Iguaraçu

Uma batida frontal entre um automóvel Ford Ranger e um Ford Ka deixou seis pessoas feridas e matou uma mulher de 63 anos por volta das 15h deste domingo (28), no quilômetro 76 da PR-317, trecho que compreende o município de Iguaraçu, na Região Metropolitana de Maringá.





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o Ranger emplacado em Curitiba trafegava no sentido de Iguaraçu para Maringá (Noroeste) e o Ford Ka, com placas de Maringá, dirigia pelo sentido oposto quando chocaram-se.

O forte impacto ainda levou um outro veículo, um Fiat Strada, a ser atingido pelo destroços dos automóveis. Os danos neste terceiro foram de pequena monta, informa a polícia.

Os feridos foram encaminhados à Santa Casa de Maringá. Dentre eles, haviam crianças de cinco, quatro e três anos, além de adultos com 46, 55 e 32 anos.





O corpo da vítima fatal, de 63 anos, foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Maringá.