Quase quatro anos após entrega, obra do viaduto da Dez de Dezembro tem aditivo de R$ 462 mil

Quase quatro anos depois da inauguração, e do pedido da empresa, a Prefeitura de Londrina liberou nesta semana um reequilíbrio econômico-financeiro de R$ 462 mil para a responsável pela construção do viaduto da avenida Dez de Dezembro, no cruzamento com a Leste-Oeste, região central.





Na época, a empreiteira – que é de Maringá (Noroeste) – havia feito a solicitação alegando o “aumento muito além dos índices governamentais” de produtos em relação à data que apresentou a proposta.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“A pavimentação exige uma somatória de itens que compõem a etapa. Tais itens sofreram variações imprevisíveis e incalculáveis previamente que provocaram total desequilíbrio no contrato firmado”, argumentou a construtora no ofício encaminhado ao município em maio de 2020, dois meses antes da obra ser liberada para os motoristas.





O valor requerido pela contratada era de R$ 346,5 mil, no entanto, com a atualização que levou em conta o INCC-DI (Índice Nacional de Custo de Construção) o montante teve uma revisão de mais R$ 115,8 mil.







Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: