Acidente entre dois carros e dois caminhões deixa um ferido na região de Londrina

Um acidente envolvendo dois carros e dois caminhões terminou com um ferido na PR-170, em Prado Ferreira (Região Metropolitana de Londrina), na noite deste sábado (29).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um Chevrolet Celta, um Ford Del Rey e um Mercedes-Benz Atron 1635 seguiam no sentido de Miraselva a Prado Ferreira quando, ao passar pelo KM 42, colidiriam contra um Scania P 124 que vinha na direção contrária.

O motorista do Celta, de 29 anos, ficou ferido, foi socorrido no local e encaminhado ao Hospital Municipal de Prado Ferreira para receber atendimento médico.





Já os condutores do Del Rey, do Mercedes-Bens e do Scania, de 44, 37 e 49 anos, respectivamente, não ficaram feridos.





O motorista do Del Rey não tinha CNH (Carteira Nacional de Habiliração e, por isso, o veículo foi removido até o Pátio da PRE. os demais veículos foram liberados.