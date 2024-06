Motorista de 82 anos se fere em acidente de trânsito em Londrina

Um motorista de 82 anos se feriu em um acidente de trânsito em Londrina no início da tarde de sexta-feira (28).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o abalroamento transversal ocorreu por volta das 13h, no quilômetro sete da PR-545.

Conforme dados apurados pela PRE, o Chevrolet Opala de placa de Londrina seguia no sentido de Londrina ao entroncamento do distrito da Warta quando atingiu transversalmente o Fiat Cronos de placa de Londrina que cruzava a pista de rolamento da direita para esquerda.





O condutor do Opala, identificado como D.C., com ferimentos, foi encaminhado para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim do Sol de Londrina.

A motorista do Cronos, M.A.A., 48, não se feriu.