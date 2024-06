Motorista e passageiro morrem após choque com barranco na PR-090 em Sertanópolis

Um motorista e o passageiro de um carro morreram no fim da tarde de sexta-feira (28) após o veículo em que estavam se chocar com um barranco em Sertanópolis (Região Metropolitana de Londrina).





Conforme a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a situação ocorreu por volta das 17h, no quilômetro 392 da PR-090.

O Chevrolet Celta, de cor vermelha, placa de Sertanópolis, trafegava no sentido de Sertanópolis a Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina) quando colidiu contra uma curva de contenção de água pluvial à margem esquerda da via.





O condutor, identificado apenas como R.P.G., 41 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Londrina.

Com ferimentos graves, o outro ocupante do automóvel, L.F.S.,52, foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao Hospital São Lucas de Sertanópolis, onde faleceu posteriormente.





O carro foi liberado no local por meio do guincho do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) a um parente do motorista.





Também estiveram no atendimento perito da Polícia Científica e agente de Polícia Judiciária da Polícia Civil de Bela Vista do Paraíso (Região Metropolitana de Londrina).