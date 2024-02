Acidente envolvendo carro e caminhão deixa idoso ferido na PR-445, em Cambé

Um idoso 74 anos ficou ferido após se envolver em um acidente na PR-445, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina), na tarde desta quarta-feira (14).





De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), um caminhão Volkswagen 5.140 com placas de Rolândia/PR era conduzido por um homem de 43 anos no sentido do trevo da Warta a Cambé quando, no KM 88, colidiu contra um Toyota Corolla com placas de Bela Vista do Paraíso/PR, que era dirigido pelo idoso e seguia no sentido contrário.

O condutor do carro ficou ferido e precisou ser encaminhado para a Santa Casa de Cambé para receber atendimento médico.





O motorista do caminhão, por outro lado, não se feriu e obteve resultado negativo no teste etilométrico.