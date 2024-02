Policial rodoviária é atropelada após prestar socorro a outro veículo em Campina Grande do Sul

Uma policial rodoviária federal foi atropelada após prestar socorro a outro veículo em Campina Grande do Sul (Região Metropolitana de Curitiba) no início da tarde desta quarta-feira (14).





De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), houve um atropelamento da agente federal e de dois vigilantes no km 39 da BR-116 em Campina Grande do Sul





Segundo a PRF, a policial estaria viajando de Santa Catarina ao Rio de Janeiro quando parou para prestar atendimento em um sinistro do tipo saída de pista que havia acabado de ocorrer, envolvendo veículo de vigilância privada.

Enquanto retirava os envolvidos do local de risco, o condutor de outro automóvel perdeu o controle do veículo e invadiu o canteiro central, atingindo a PRF e os dois vigilantes privados. A PRF teve ferimentos moderados, um dos vigilantes teve ferimentos graves e o outro, ferimentos leves. Todos foram socorridos ao Hospital Cajuru, em Curitiba.





O veículo que causou o acidente estaria segundo a PRF, sem condições de rodagem e ao com os quatro pneus com desgaste acima do permitido.





O condutor do veículo foi levado a delegacia e o veículo recolhido pela falta de condições de segurança para trafegar.





A PRF alerta que nesta situação é sempre necessária a redução de velocidade e um comportamento defensivo dos motoristas, principalmente em curvas. Para quem se envolve em acidente, o mais importante é sempre sair da área de risco e sinalizar a via para evitar novos acidentes. Após, acionar os serviços de socorro.